DANIJELA MARTINOVIĆ O PREDAVANJU KOJE JE UZRUJALO FRANJEVCE: ‘Pričalo se samo o ljubavi’

Poznata Splićanka izjavila je kako se povezivao njezin put u Nepal koji nije imao veze s time i kako je sve počelo zbog molitve u njezinoj knjizi koju je objavila prije dvije godine

Poznata hrvatska pjevačica Danijela Martinović komentirala je u emisiji Pressing N1 televizije svoje prvo predavanje pod nazivom “Putovima jedne molitve” nakon kojega je uslijedila lavina reakcija zbog čega su se od njezina nastupa u crkvi ogradili i sami franjevci.

Doći ću kao Danijela

“Ja sam prije dvije godine izdala svoju knjigu poetskih zapisa. U tom Šalabahteru života postoji jedan zapis koji se zove Moja molitva i zapravo je moja molitva. Gospođa Tanja Blaslov iz Zadra i njen suprug imaju udrugu za leukemiju i limfome i oni su me zvali da održim humanitarni koncert. Rekla mi je da je pročitala Moju molitvu koja joj se jako svidjela i pisala ju je svojim prijateljima i bila je toliko očarana reakcijama tih ljudi i pozvala me da dođem.”, izjavila je pjevačica.

“Ja sam rekla da ću doći kao Danijela bez svoga prezimena i nisam se htjela izdvajati od ljudi koji su tamo došli izlagati. Ja sam se zagrlila s oko 50 posto ljudi tamo. Pričalo se samo i isključivo o ljubavi i molitvi”, kazala je Danijela Martinović.

Lijepo iskustvo

Na pitanje ima li pjesma veze s onime što vam se imputiralo od strane franjevačkog samostana da je širila istočnjačku duhovnost, pjevačica je odgovorila kako ne može kriviti ljude koji su prekrasni, koje je sve upoznala, i koji nisu mogli zbog obaveza prisustvovati izlaganju.

“Izvršen je pritisak od ljudi koji tamo uopće nisu bili. Povezao se moj put u Nepal, koji nije imao veze s tim. Ja doista jesam bila u Nepalu, ali zato što sam željela vidjeti Nepal. Ja sam prošla tečaj theta prakse, a to je čisto OK, lijepo mi je proširilo znanje, ali ima puno, puno boljih stvari koje sam naučila u životu. Ja sam upoznala časne sestre i toliko je bilo lijepo tu večer i htjela sam se zahvaliti svim ljudima koji su tamo bili prisutni i na neki način omogućili to lijepo iskustvo. Meni je u životu uvijek bilo najvažnije reći hvala i primiti hvala”, smatra poznata glazbenica.

Teška bolest u obitelji

Danijela Martinović osvrnula se i na navode kako se na njezinom predavanju u Zadru spominjala njezina sestra i njezina bolest.

“Ja se na predavanju nisam referirala na njenu bolest, samo sam u jednoj rečenici spomenula – prolazeći iskustvo teške bolesti u svojoj obitelji. Ime nisam otkrila niti spominjala do u tančine nešto slično”, napomenula je.

Pad morala u društvu

Na pitanje je li doista došlo do pada morala u društvu i kako političari govore kako je to jedan od razloga zašto ljudi žele otići iz zemlje, Martinović je izjavila kako nas ona ne bi izolirala od cijelog svijeta.

“Mi smo u točki povijesti koja je takva kakva je, vrlo je teška i zahtjevna zbog niza stvari. Nevjerojatno je to kako izvuče iz čovjeka, ne može nijedna situacija iz vas izvući ono što nije. Ne možemo mi kriviti nekoga izvan nas za ono što je u nama. Ako je vaša esencija ispravna, čista, onda ni na koga ne možete dignuti glas, riječ ili kamen. Tamo gdje je masa, najčešće nije istina. Tamo gdje je masa, ide se kolektivno, a za istinu treba svjesnost. To je kompleksniji proces”, smatra pjevačica.

Negativna iskustva s estrade

Martinović je otkrila kako nije proučavala različite vjere, već naprosto duhovne tehnike proučavanja svijesti i podsvijesti i kako to nema veze s duhovnošću.

“Nisam imala potrebu otići u Indiju ili slično. Meni je sasvim komforno i lijepo s mojom religijom i nikad je nisam imala potrebe mijenjati. Ovdje se događa to da ljudi brkaju termine i trpaju sve u isti koš. Pjevam od svoje 14. godine i nisam imala negativnih iskustava u svom poslu. Jednako tako je važno i to kakvim ste ljudima okruženi. Kad krenete kao curica, to je dosta ranjiv teren, ali imala sam dosta jasan stav oko toga”, izjavila je poznata Splićanka koja je otkrila da je njezina teta časna sestra i kako se nedavno njezin rođak zaredio u 35. godini i otišao u franjevce.

“Što mi moramo napraviti u životu da bi netko rekao – bravo? Sad pričamo o Blanki Vlašić i predbacujemo joj to da je otkrila Boga. Zašto? Pa to je predivno!”, izjavila je Danijela Martinović za N1.