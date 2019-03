ISPOVIJEST SIMONE GOTOVAC MIJOKOVIĆ: ‘U našem krevetu nema kontracepcije, o svemu odlučuje Bog’

Simona je danas ispunjena supruga i majka troje djece, a vjera ju je, tvrdi, izvukla iz pakla droge i prostitucije

Simona Gotovac nekad je sa suprugom Antom Gotovcem vodila razuzudan život, bavila se prostitucijom i konzumirala drogu, no to je sada iza nje. Simona danas živi u obiteljskoj idili u Linzu u Austriji sa suprugom Stanislavom Mijokovićem s kojim se vjenčala 2016., nakon nekoliko godina prijateljstva.

Trnovit životni put

“Mi smo jedna mala, kućna molitvena zajednica. Slavimo Isusa i sve dugujemo njemu”, rekla je Simona za 24sata. O svom trnovitom životnom putu prepunom poroka te o spoznaji Krista govorila je u emisiji ‘Svjedočanstva’ koja se emitira na Laudato TV-u. “Bila sam u bludu, nemoralu, prostituciji, drogi… Bolovala sam od bulimije 14 godina. Bog je ušao u taj ponor pakla i izvukao me. Bila sam izgubljena ovčica i on je došao po mene”, ispričala je.

Simonini roditelji razveli su se kad je još bila dijete, nakon čega je bila zlostavljana te uvučena u loše društvo i u pakao droge. “Moja Gabrijela ima 12 godina i posvećena je molitvi. Ja sam u njezinim godinama već zapalila prvu cigaretu, ubrzo prešla na travu i jače droge te ušla u svijet mode. S 13 godina mama me u Sloveniji prijavila na izbor ljepote. To je jedan svijet prepun laži iz kojeg se nije lako izvući. Ja sam ljubav u mladosti tražila na krivim mjestima”, objasnila je.

Sa Stanislavom živjela u predbračnoj čistoći

Vjeru joj je približio bivši suprug Ante. “Ja sam ranije za Božić gledala film o Isusu i razmišljala sam je li moguće da to sve postoji. Nisam to mogla shvatiti stvarno, samo kao film. Spasitelj je s vremenom ojačao moju vjeru i sad ne mogu zamisliti život bez njega”, rekla je Simona koja je, kako tvrdi, Bibliju prvi put uzela u ruke u reality showu “Farma”.

Njezin suprug Stanislav Mijoković isto je bio u braku, a nakon što se razveo, on i Simona živjeli su u predbračnoj čistoći. “Bilo smo nekoliko godina najbolji prijatelji. Nismo se darivali u krevetu, iako je ljudima to smiješno. Neka se smiju”, rekla je.

Danas živi u obiteljskoj idili

Simona je danas majka troje djece i u potpunosti je posvećena obitelji. S Antom ima kći Gabrijelu, a sa Stanislavom sina Joshuu i kćer Amaliju. “Amalija mi je spasila život, to je veliko svjedočanstvo. Nakon Gabrijele su mi rekli da vjerojatno više neću moći imati djece, a odmah nakon Joshue ja sam osjetila veliku potrebu imati još dječice. Preporučili su mi sterilizaciju, ali ja nisam htjela niti čuti za to. Bog je gospodar života i on o tome odlučuje.

Nikakva kontracepcija neće postojati u našem krevetu, a ja sam napokon osjetila poziv i shvatila da je to nešto kroz što se ja mogu ostvariti. Biti supruga i majka, to je sveti poziv”, ispričala je.