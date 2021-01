Glumica Milena Radulović istaknula je da je Mika Aleksić imao običaj umanjivati ulogu roditelja u životima djece koja su pohađala njegove satove

Srpski redatelj, scenarist i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić priveden je nakon što je ga je nekoliko žene prijavilo za seksualno uznemiravanje i silovanje, a sada su otkriveni novi detalji, piše Kurir.

Djevojke su svjedočile o iskustvu za koje tvrde da im se dogodilo u školi poznatog učitelja glume. Svaka je ispričala svoju priču, ali su istaknule da je Aleksić imao identičanu strategiju koju je, kako kažu, desetljećima usavršavao.

“Svaka žena mora imati jednu tajnu. Ako nema tajnu, nije žena, govorio nam je. Tek mnogo godina kasnije vidjele smo da je to bio njegov igrokaz, priprema terena za užase koji su uslijedili”, ispričale su djevojke policiji.

UHIĆEN POZNATI SRPSKI NASTAVNIK GLUME: ‘Silovao me kad sam imala 17, a on je tada imao 61. Sve je pažljivo isplanirao’

Umanjivao ulogu roditelja u životima djece

U Mikinu školu išli su mnogi koji su danas poznati u svijetu glume. Generacije djece slijedile su njegova pravila.

“Bio je surov kada biste rekli nešto što nije po njegovom. Toga dana biste bili na tapeti. Kod Miroslava Aleksića je bilo mnogo surovije nego na bilo kojem treningu ili satu na kojem sam ikada bila”, ispričala je glumica Milena Radulović.

Istaknula je da je Mika Aleksić imao običaj umanjivati ulogu roditelja u životima djece koja su pohađala njegove satove. “Roditelji nisu smjeli biti prisutni, niti je Mika komunicirao s njima. Bilo na osnovu toga odakle su ili zbog zanimanja, uvijek je postojalo nešto čime bi ponižavao roditelje u razgovoru s njihovom djecom. Događalo se da je to nekima smetalo pa su napuštali grupu. Mika je za njih govorio da su lijeni i slabi”, ispričala je glumica.

‘Tada nam je djelovalo da je to pedagoški’

Kazala je kako bi Mika stalno govorio: “Ja ovdje nikoga nisam zvao! Ti meni, sine, ne trebaš, ja tebi trebam!”. Djeca bi se zatim vezala za prijatelje, išli su na izlete pa im je napuštanje grupe teško padalo.

“Tema seksa i erogenih zona, vježbe gdje se vršnjaci zbližavaju i dodiruju. Priča o seksualnosti je bila prisutna kad smo imali 13-14 godina. Pitao nas je javno te stvari”, rekla je Milena Radulović. “Tada nam je djelovalo da je to pedagoški. Pitao je sve pa zato nismo mislili da je to nešto neprirodno”, kazala je glumica.

Djevojke koje su ga prijavile policije tvrde da im je Mika Aleksić prijetio “u nekoj upakiranoj formi”. “Kroz razgovor naglasi da ako ikada progovoriš, on je to što jest i nitko neće povjerovati te da nam prijateljski to ne preporučuje”, rekla je Radulović.