ISKRENA ISPOVIJEST SLAVNE PJEVAČICE: ‘Da nije bilo nje, moj suprug i ja više ne bismo bili zajedno…’

Pink je u intervjuu priznala da sa suprugom već godinama ide kod bračne terapeutkinje

Američka pjevačica Pink progovorila je o svom 14-godišnjem braku s Careyjem Hartom. Priznala je da je za njihov stabilan brak uvelike zaslužna njihova dugogodišnja bračna terapeutkinja Vanessa Inn. “Mnogi su me kritizirali jer sam priznala da sa suprugom idem na bračna savjetovanja. No mislim da je to najbolja stvar za naš brak i da je Inn jedini razlog zašto se i dalje nalazimo u njemu”, otkrila je Pink na Instagramu u razgovoru koji je vodila s Vanessom.

Puno im je pomogla

Pjevačica je progovorila i o nekim pojedinostima iz svog bračnog života.

“Godinama sam suprugu prigovarala da nije prisutan, da me ne čuje i ne razumije u emocionalnom smislu. Kad nam je Vanessa rekla da napokon zašutimo i stavimo ruke jedno drugome na srce i pogledamo se, shvatila sam da sam cijelo vrijeme pretjerivala i da sam zapravo ja bila ta koja je samo pričala”, rekla je Pink koja sa suprugom ima 9-godišnju kćer Willow i trogodišnjeg sina Jamesona.

“Muž i žena govore dva različita jezika i u jednom trenutku potrebna vam je treća strana koja će rečeno prevesti umjesto vas, a u tome je nama pomogla Vanessa i da nje nije bilo, moj suprug i ja više ne bismo bili zajedno”, zaključila je.

