IRENI IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ OD 50.000 KUNA NAGRADE NIJE OSTALO NIŠTA: Otkrila na što je potrošila sav novac

Na putu za Osijek…. darivanje krenulo … puni poklona … ni šibica nam vise ne može stati u auto…. 😂😂😂 puni pozitivne i vesele energije … dobro je činiti dobro …. Baro jesi sve pripremio …. danas idemo u školu Barinog sina Marina , koju pohađa zajedno s ostalom Osječkom potrebitom dječicom … nosimo im slatkiše … a popodne u Barinoj udruzi dijelimo svoj djeci poklone koje smo pripremili …. wiiiiii… sreći nigdje kraja …. ❤️❤️❤️🎄🎄🎄🎅🏼🤶🏼 #svezadjecu #samojako #bozic #darivanje #osijek #slavonija #odmenezatebe #zivotnavagi #zivotnavagi2018 #irenasteticandrin #mariomlinaric #volimbozic #obozavamslavoniju