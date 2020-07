IPAK NIŠTA OD NAGODBE: Sudac zgrožen prijedlogom Harveyja Weinsteina, pazite kako se holivudski silovatelj mislio izvući

Okružni sud na Manhattanu u utorak je odbacio predloženu nagodbu od 18,9 milijuna dolara u građanskoj parnici za žene koje tvrde da ih je holivudski producent Harvey Weinstein, prvostupanjski osuđen na 23 godine zatvora, seksualno iskorištavao i maltretirao na radnom mjestu.

Iznos nagodbe je rezultat dviju građanskih parnica, jedne, koju je 2018. podnio državni odvjetnik protiv Harveya Weinsteina, njegovog brata Boba i njihove filmske kompanije The Weinstein Company, i druge, koju je grupa žena podigla 2017. godine zbog seksualnog nasilja nekadašnjeg filmskog mogula.

Tu nagodbu je danas trebao odobriti sud nakon čega bi se uspostavio fond iz kojeg bi se isplatile žene koje su tužile Weinsteina zbog pretrpljenog seksualnog nasilja.

Sudac Alvin Hellerstein, međutim, smatra da je ta preliminarna nagodba nepoštena prema ženama koje je Weinstein silovao ili seksualno iskorištavao, a također je neprihvatljivim ocijenio plan koji u toj nagodbi predviđa i novac iz fonda koji bi Weinsteinu i upravi njegovog bivšeg studija omogućio plaćanje troškova obrane.

Novac za ovaj fond trebala bi uplatiti osiguravajuća društva. “Ideja da Harvey Weinstein dobije novac za obranu prije onih koji ga tuže je suluda”, rekao je Hellerstein na ročištu.

