Pjevačica Albina Grčić najnovijom objavom na Instagramu pratiteljima je svojom pojavom oduzela dah.

Ona je u jednom splitskom klubu nastupila s velikom regionalnom zvijezdom Editom Aradinović, a za tu prigodu odjenula je odvažnu haljinu koja je otkrila sve njene zanosne atribute.

Albina je pozirala u čučnju pokraj stubišta, a na sebi je imala prozirnu haljinu od sitnih cirkona, pa se doimalo kao da je gola, iako je na sebi imala nude kombinezon.

Albina je dugu kosu skupila u pletenicu te je zavodljivo pogledala prema objektivu fotoaparata, a u krilu je držala trendy čupavu torbicu. "Ne mogu je ukrotiti", napisala je Albina u opisu objave.

"Bloka mi Instagram", "Predivna", "Lipa moja", "Mačkita", "Jasi seksi", "Bombica", "Prezgodna", "Tako si lijepa", poručili su joj oduševljeni fanovi.

Albina je nedavno demantirala glasine da je prekinula s dečkom, nogometašem Ivanom Ćalušićem. No, osim što je svatko od njih obrisao zajedničke fotografije sa svojih društvenih mreža, također su se prestali pratiti na Instagramu.

Podsjetimo, Albina je nedavno za Slobodnu Dalmaciju kazala kako glasine da su ona i Ivan prekinuli nisu točne.

"To nije istina!", rekla je Albina kratko te pojasnila zašto je s Instagrama obrisala njihove zajedničke fotografije. "Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", istaknula je.