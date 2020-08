INSTAGRAM OBRISAO FOTKU UNUČICE DANIJELE DVORNIK KOJU JE PODIJELILA: ‘Golotinja je svugdje, a dijete u moru je perverzno?’

View this post on Instagram

Eto, makli su mi Balie I post jer fotografija djeteta u moru, neprikladna😱. Ponekad se pitam što se dogodilo sa svijetom i ljudima, općenito? Sve je postalo nenormalno I konstantno moramo brinuti o ljudima koji su valjda toliko "uvrnuti" da su neke uobičajene stvari postale nenormalne.