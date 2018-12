View this post on Instagram

I dopustim si ja da sanjam. Dopustim samoj sebi bajkoviti san u kojem je i ono crno zapravo ružičasto. Dopustim si oblake, jednoroge i dobre vile. Dopustim si, ali se probudm na vrijeme. E, to ti je savršen balans, put ka snovima u realnom životu! . . . Slide left for close up of @cluse watch 😍 Iskoristi moj kod PAULASIK i dobješ remenčiće gratis! . . PHOTO: @foto_zibar . . . #cluse#clusespringfling#watch#ootd#outfitoftheday#outfitinspiration#style#styleblog#styleblogger#fashioninsta#fashion#fashionblogger#fashionista#fashiondiaries#fashiondaily#fashiongram#fashionstyle#šiksik