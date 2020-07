INDIRA OTKRILA KAKO ODRŽAVA SVOJU VITKU LINIJU PA SVE UPOZORILA: ‘Prodaju nam maglu i to često ne jeftino’

Indira kaže kako njenu prehranu čine 65% proteini, 25% ugljikohidrati i 10% masti uz dodatke vitamina, minerala i dostatne količine tekućine

Pjevačica Indira Levak (46) za 24 sata otkrila je koliko joj truda treba kako bi održala svoju vitku liniju. Pri tome joj svesrdno pomaže suprug Miroslav (45) koji je za nju kreirao poseban režim treninga i prehrane.

“Tajna je da nema tajne! Svi traže tajnu vitke linije u prečicama bez puno muke i odricanja, a to i nije baš tako. Svi koji otkrivaju čarobne formule bez treninga i uravnotežene prehrane ustvari prodaju nam maglu i to često ne jeftino. Pa bih ja rado tajnu preformulirala u formulu moje vitke linije, a ona je redovita tjelovježba uz adekvatan program treninga, stručan nadzor mog supruga i uravnotežena zdrava prehrana. Ponekad i zgriješim kad je u pitanju hrana, ali grijeh je uvijek sladak, tko bi mu odolio”, kazala je.

Indira pomno bira namirnice te ima posebni režim prehrane.

“Moju prehranu čine 65% proteini, 25% ugljikohidrati i 10% masti uz dodatke vitamina, minerala i dostatne količine tekućine. Imam sreću da o tome vodi brigu moj suprug koji je uistinu vrhunski stručnjak u tome pa puno toga usvojim hoću/neću”, pojasnila je te je istaknula kako joj se najteže odreći pržene hrane, one s vrhnjem, kolača i slastica.

Suprug joj je najbolji trener

Indira tvrdi kako je njezin suprug najbolji trener s kojim je radila.

“Ponekad i samoj sebi idem na živce koliki sam perfekcionist, ma to ja onako malo glumim, a ustvari sam zahvalna na trudu koji ulaže u mene. On je daleko najbolji trener s kojim sam radila, prije svega vrhunski je stručnjak, psiholog i motivator. Sve gleda široko, kalkulira do zadnjeg detalja prilikom svake vježbe i obožava to što radi. Od 1.9. mi je najavio da će si uzeti još klijenata na privatne satove s obzirom na manje obaveza trenutno na terenu…”.

Ipak, pjevačica nije u potpunosti zadovoljna te će radi toga još marljivije trenirati.

“Gotovo sam stalno na istoj kilaži jer često u zadnje vrijeme kršim pravila ishrane, ali mi je moj suprug, svojim programom treninga, pomogao da se dobro utegnem pa to izgleda puno, puno bolje! Nisam još potpuno zadovoljna, ali to me motivira da moram još puno trenirati”, rekla je Indira.