IMOĆANIN IVAN DAO SVE OD SEBE, ALI GOSTIMA JE NEDOSTAJALO TRADICIJE: ‘Možda su moja jela bila malo ekstravagantna za ovaj kraj’

Ivan je za predjelo poslužio gratinirane kozice, za glavno jelo teleću koljenicu pod pekom, a za desert punjene palačinke sa sladoledom

U ponedjeljak navečer prvu večeru u imotskom tjednu showa “Večera za 5 na selu” kuhao je ugostitelj Ivan Šućur koji je gostima na stol servirao spoj moderne i tradicionalne kuhinje. Ivan Šućur 62-godišnji je ugostitelj iz Imotskog koji je gotovo 40 godina radio u Zagrebu, a sada se vratio u svoj rodni kraj. S obzirom na to da je dugi niz godina bio u ugostiteljstvu Ivan se odlučio za spoj modernih i tradicionalnih jela, no nisu sva naišla na jednako odobravanje kod protukandidata.

Gosti nizali prigovore

Gratinirane kozice bile su Ivanovo predjelo, a gosti su komentirali kako su im one premasne i neobičan izbor za prezentiranje Imotske krajine. „Nisam htjela reći da mi se ne sviđa jer ne volim kozice pa sam malo pojela, ali bilo mi je previše maslaca i to mi se nije svidjelo“, priznala je Danijela. Ossobuco, što je zapravo bila teleća koljenica pod pekom, bilo je ponuđeno za glavno jelo, a Ivan je ovdje pogodio temu jer je to ipak jedno tradicionalno dalmatinsko jelo, no nekim je natjecateljima ovaj put nedostajalo sočnosti i začina. „Teletina mi je bila malo suha i nije mi bilo dobro začinjeno“, komentirao je Mijo, a Zlata je Ivana pohvalila za pripremu peke.

Ganga je sve oduševila

Palačinke punjene sa bademima u umaku od soka mandarine i limuna te flambirane s konjakom i servirane sa sladoledom bile su Ivanov desert naziva Crêpes Suzette, čime je prvi ovotjedni domaćin završio svoju večeru. Nakon toga je uslijedilo iznenađenje – ganga! Domaćin Ivan je zajedno sa svojim prijateljima zapjevao tradicionalnu pjesmu tog kraja – gangu i tako oduševio goste.

‘Nagrada mi nije primarna’

Kada je red došao na ocjenjivanje, Danijela je Ivanu dala ocjenu 8 jer joj je bilo previše ulja u predjelu, a desert joj nije baš bio po volji. Gordana mu je dala ocjenu 4 zbog masnog predjela, suhe koljenice i previše umaka u desertu. Zlata je Ivana počastila devetkom: „Bila bi i desetka da nije bilo luka u predjelu!“ A Mijo je Ivanu dao ocjenu 7 zbog nedefiniranog predjela i suhog te nezačinjenog mesa. Tako je Ivan zaradio ukupno 28 bodova. „Možda su moja jela bila malo ekstravagantna za ovaj kraj, ali nema veze, meni nagrada nije primarna“, zaključio je domaćin koji je bio zadovoljan svojom večerom.

Sutra je na redu Gordana, a što će ona pripremiti svojim gostima i kako će prezentirati svoj kraj na tanjuru – pogledajte u utorak u 20 sati na RTL-u!