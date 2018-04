IME MALOGA PRINCA LOUISA MNOGE JE IZNENADILO: Evo zašto su William i Kate odabrali baš njega za sinčića

Četiri dana nakon rođenja, princ Louis je napokon dobio ime, a mi smo otkrili zašto se zove upravo Louis Arthur Charles.

Princ William i Kate Middleton napokon su nakon četiri dana otkrili ime malenog princa kojeg su dobili u ponedjeljak. Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea su dječaka nazvali Louis Arthur Charles, a porijeklo imena je vrlo zanimljivo.

IPAK NIJE ALBERT: William i Kate napokon otkrili ime svog trećeg djeteta, evo kako će se zvati maleni princ

Kraljevski je par birao između niza tradicionalnih obiteljskih imena, no odabir imena Louis (Luj) zapravo je iznenađujuće jer je to srednje ime princa Georgea. No, Joe Little, urednik magazina Majesty (Veličanstvo) kaže da korištenje istog imena u krugu bliskih rođaka nije neobično. Kraljica Viktorija je tako, primjerice, ime svog supruga princa Alberta koristila u imenima svih svojih sinova.



“Kraljica Viktorija je željele da svi njeni muški potomci imaju ime Albert u svom imenu. To što su William i Kate dvaput iskoristili ime Louis znači da im se to ime sviđa”, rekao je Little za People.

Par je to ime vjerojatno odabrao da oda počast princu Filipu, čiji se djed zvao tako. To je ime vrlo važno i princu Charlesu, Williamovu ocu, čiji je prastric i mentor, Earl Louis Mountbatten, ubijen 1979. godine.

Little kaže da je vrlo zanimljivo što su sva imena s Filipove strane obitelji.

“Zanimljivo je što u dječakovu imenu nema nijednog iz obitelji Middleton. Razumljivo je da se kraljevsko ime koristi u slučaju prvoga sina, no u slučaju drugog sina nije bilo pritiska. Da je htjela, Kate je mogla sina nazvati Michael ili James po svom bratu ili ocu”, kaže Little.

Mnoge je iznenadilo da par nije sina nazvao Arthur, što je trenutno vrlo popularno ime. Ipak, iskoristili su ga kao dječakovo srednje ime. Arthur je srednje ime i princu Williamu i princu Charlesu. Treće ime, Charles, dječak je očito dobio po djedu.