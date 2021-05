I ‘PRIJATELJI’ SU IMALI SVOJIH GAFOVA: Ovo je sedam navodno najkontroverznijih epizoda – slažete li se s tim izborom?

Svi su čuli za ‘Prijatelje’. Ususret novom okupljanju legenarne šestorke, možemo reći da je serija jedan od gledanijih sitcoma ikad

Humoristična serija ‘Prijatelji’ punih deset godina gledatelje diljem svijeta držala je prikovane za male ekrane. Monica Geller, Rachel Green, Phoebe Buffay, Chandler Bing, Joey Tribbiani i Ross Geller ušuljali su se u naše domove i osvojili nas svojim dogodovštinama. Fenomen ‘Prijatelja’ traje i dalje. Odrastajući gledajući seriju, nismo uvijek primjećivali stvari u seriji koje i nisu sasvim u redu gledajući iz današnje perspektive. Ovo su neke od najkontroverznijih epizoda serije.

‘The One That Could Have Been’

Epizoda se bavi time što bi bilo kad bi bilo. Ono što je danas zasmetalo mnogim gledateljima je činjenica da Monica ne može ‘dobiti’ spoj zbog svoje debljine. U epizodi možemo vidjeti kako se ona prežderava, i iako ona uživa u sebi, prikazali su je kao jadnicu koja ne može imati dečka zbog izgleda. Tek nakon što smršavi, Monica počinje dobivati svu pažnju suprotnog spola.

2. ‘The One Where Eddie Won’t Go’

U epizodi Chandler i Joey smiju se Eddiju, jednom od kandidata za Chandlerovog novog cimera. Sam Eddie dao im je puno povoda za takav stav. Pod tim mislimo da je gledao Chandlera dok spava, optužio ga da je spavao s njegovom bivšom, krao mu stvari. Iako je sve to nabrojeno razlog da ga Chandler ‘otkanta’ iz svog života, baš i nije razlog za smijeh. I to zbog činjenice da Eddie ima psihičkih poteškoća. Na kraju su ga još i isprdali praveći se da je Joey zapravo cijelo vrijeme Chandlerov cimer u stanu.

3. ‘The One With The Metaphorical Tunnel’

Ross je zapravo često bio uzrok problema u seriji. Do izražaja je dolazila njegova netrpeljivost kada su u pitanju lezbijke. On se jednostavno ne zna nositi sa činjenicom da mu je bivša žena od koje se rastao lezbijka. U ovoj epizodi on ima problem s prihvaćanjem toga da mu se sin igra s barbikama. Iako mu je Monica rekla da se sam znao kao dijete oblačiti u žensku odjeću, ni to mu nije pomoglo s prihvaćanjem istine o svom sinu.

4. ‘The One With The Male Nanny’

Opet Ross ima problem s prihvaćanjem činjenica. Ovoga puta u pitanju je bila dadilja. I to muška dadilja s čime se Ross nije mogao nositi iako je Sandy idealan kandidat za čuvanje njegove kćeri Emme. Sandy i Ross imali su čak i otvoren razgovor oko toga zašto se Sandy odlučio na ovaj posao. Čak je i Ross Sandyju ispričao da ga je otac forsirao da bira sport umjesto da ganja svoje interese, no i to nije pomoglo da ga prihvati kao dadilju.

5. The One With The Ick Factor

Epizoda izaziva više čuđenja nego smijeha. Naime, u epizodi Monica je spavala s Ethanom i lagala oko svojih godina. Najprije mu je rekla da ima 22 godine, a zapravo je imala 26. No, da stvari budu još gore, lagao je i Ethan. Ne samo da nije imao 21 godinu i išao na fakultet nego je imao 17 godina i još je pohađao srednju školu. Ako ništa, Monica je ubrzo uvidjela da to baš i nije ok te je prekinula vezu.

6. The One With Chandler’s Dad

Očito je da se scenaristi serije ne znaju nositi s pričom transrodne žene. To se vidi u epizodi gdje je Chandlerov otac Charles (sada transrodna žena) glavna sprdnja epizode. Možda je to zbog i Charlesove priče da se spetljala s mladićem koji se brinuo o čistoći njezina bazena, no zapravo se nisu znali nositi s činjenicom da je Charles i drag queen. Charlesa je glumila poznata glumica Kathleen Turner koja je kasnije izjavila da bi odbila ulogu da joj je opet ponude.

7. ‘The One With The Dozen Lasagnas’

U ovoj epizodi nevjerojatna je činjenica da Phoebe nije prijavila seksualno uznemiravanje na poslu. Naime, Rachelin dečko Paolo dolazi k Phoebe na masažu. Nakon kraćeg vremena, on je kreće dirati po nogama te se okreće i pokazuje joj svoj penis. Phoebe je Paolu odmah rekla da će sve reći Rachel te zapravo u epizodi štitila prijateljicu. No, o činjenici da ju je seksualno uznemiravao nikada nije bilo niti spomena. Kasnije je Rachel Paolu dala nogu.

