Božićka tvrdi kako je Milojko bio vrlo hladan prema njoj, iako su dugo bili zaljubljeni

Milijana Božić (23) odlučila je otkriti sve nepoznate detalje iz njenog braka s 53 godine starijim Milojkom Božićem. Ističe kako ju je prvenstveno gledao kao radnu snagu, piše Alo.

“Milojko nikada dinar jedan nije potrošio na mene. Da se razumijemo, materijalne stvari mi nisu važne, ali jednostavno bio je škrtac. Od njega sam dobivala točno za mlijeko i kruh. Ne daj Bože da sam kupila još nešto pored toga. On mi je sve te stvari ozbiljno zamjerao. Važno je da mu lijepo poslužim doručak, kao i da pospremim iza njega. Sve sam radila, samo se on nikada nije pokazivao”, otkrila je.

Milijana kaže da je njezin suprug kriv za raspad braka.

Sebe je stavljao na prvo mjesto

“Poštovao me je, ali me nikada nije mazio. Htjela sam s njim sve, ali sam je kriv. On je upropastio naš odnos. Pješice sam išla 15 minuta do trgovine, pa sam odmah s vrata morala kuhati, čistiti, brisati i pospremati. Smatram da on žene više gleda kao radnu snagu nego kao osobu s kojom se može opustiti i uživati”.

Tvrdi kako je Milojko bio vrlo hladan prema njoj, iako su dugo bili zaljubljeni. Kap koja joj je prelila čašu bilo je to što je uvijek sebe stavljao na prvo mjesto, a nju nikada.

“Jedne noći sam samo odlučila otići od njega, i to je to. Više nismo u kontaktu, ali, želim mu sve najljepše”, kazala je.