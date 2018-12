ILMA KARAHMET ODNIJELA POBJEDU U ‘ZVIJEZDAMA’: Emotivnom izvedbom rasplakala žiri i osvojila 100.000 kuna

Ilmina izvedba pjesme “Hurt” od Christine Aguilere oduševila je žiri, a Ina i Andrea nisu mogle sakriti suze

Finalna večer glazbenog showa “Zvijezde”, u kojoj je žiri 18-godišnju Ilmu Karahmet proglasio novom pjevačkom zvijezdom i dobitnicom novčane nagrade od 100 tisuća kuna, započela je nastupom Nine Badrić i TOP5 finalista showa. Lorena, Ilma, Renato, Roko i Noa s Ninom su otpjevali njezinu pjesmu “Rekao si” za koju su dobili ogroman aplauz publike i žirija. “Velika mi je čast što sam mali dio ovog velikog spektakla i što sam upoznala ovakve divne, velike i talentirane buduće zvijezde”, komentirala je Nina na kraju njihova nastupa, a ostatak žirija se s njom složio rekavši da će teško biti donijeti odluku tko je od njih najbolji.

ŽIRIJU NIKAD TEŽE, KUĆI POSLALI DVOJE NATJECATELJA: Sada se zna zašto je Huljić zaplakao

Ilma rasplakala Inu i Andreu

Natjecateljski dio showa započeo je nastupom Noe Rupčića koji je otpjevao pjesmu grupe “AC/DC”, “Highway To Hell”, a njegov mentor Grašo pohvalio ga je i rekao mu da je otpjevao pjesmu baš poput pravog rokera. Za svoj nastup Noa je dobio tri petice i dvije četvorke, koje su mu dodijelili Jacques i Tonči. “Tvoj nastup je bio standardno odličan kao i dosad, ali mi se nalazimo u finalu i moramo zabiti nož u srce. Ništa se novo nije dogodilo, ali odlično je i sutra možeš ići pjevati u “Parni Valjak”, ali nisi učinio ništa drugačije večeras i to je jedini razlog zašto sam ti dao četiri’, objasnio je svoj razlog Tonči, a Jacques je rekao da se po prvi put u potpunosti slaže s Tončijem, i to od riječi do riječi.

Sljedeća je na pozornici zasjala Ilma Karahmet, a otpjevala je pjesmu Christine Aguliere, “Hurt”, nakon koje je cijeli žiri ustao, a Ina i Andrea su se i rasplakale. “Ilma, ja ću ti nešto otkriti o sebi, jednu svoju manu. Ja sam netko tko se voli zaljubiti u talent i onda istinski volim svoje kolege i kolegice, a tebi ću reći da ti zahvaljujem na suradnji kroz ovaj show… Volim te! Dobro došla, kolegice!”, rekao joj je njezin mentor Jacques, a Ilma je dobila maksimalan broj bodova, odnosno sve petice. Renato Zahirović nastupio je pjesmom Esme Redžepove, “Čaje šukarije” i oduševio žiri. “Zvijezdo, ime ti je Renato! Za mene ovo je bio tvoj najbolji nastup!”, rekla mu je mentorica Nina, a Renato je dobio maksimalnih 25 bodova.

ŠTO JE TOLIKO RASPLAKALO TONČIJA HULJIĆA? Prvi put u ‘Zvijezdama’ slomio se najstaloženiji član žirija

Lorena razočarala Ninu

Najmlađa kandidatkinja showa, 16-godišnja Lorena Bućan, otpjevala je pjesmu Barbre Streisand, “Woman In Love”. “Mislim da je ogromna želja napravila to da nisi otpjevala sto posto, već za par postotaka niže, ali od mene imaš pet”, rekao joj je mentor Grašo. Lorena je dobila 23 boda. “Dala sam ti peticu, ali je nisi zaslužila, poklonila sam ti je zbog tvog enormnog talenta, ali ovo je za tebe bila večeras najgora izvedba’, rekla joj je Nina. “Desilo ti se neiskustvo i godine i osjetilo se da je nedostajalo emocije”, objasnio joj je Tonči svoju četvorku.

Roko Blažević otpjevao je pjesmu Conchite Wurst, “Rise Like a Pohoenix”. “Reći ću ti isto što i Ilmi, da te volim iskreno i da sam tvoj najveći fan!”, rekao mu je na kraju nastupa njegov mentor Jacques. Roko je dobio maksimalnih 25 bodova. “Ti si podignuo najveće standarde i od prve do zadnje emisije slijediš isti nivo. Ne vidim napredak, ali ne znam ni treba li tebi napredak uopće. Ti si fenomenalan i u grupnom nastupu s Ninom bio si najbolji”, rekao mu je Tonči.

DRAMA U ŽIRIJU SHOWA ‘ZVIJEZDE’: Jacques se zakačio s Tončijem pa napustio studio

Ilma oduševila i u duetu sa Jacquesom

Nakon prvog dijela natjecanja došlo je vrijeme da finalisti zapjevaju duete sa svojim mentorima. Prvi su na pozornicu izašli Noa i Grašo, a otpjevali su “Molitvu” “Parnog Valjka”. “Noa uopće nije zaostajao za Grašom i od mene ćete dobiti peticu”, rekao im je Tonči. Jacques je također imao samo riječi hvale, baš kao i Nina i svi ostali, pa je dobio maksimalnih 20 bodova. Ilma i Jacques otpjevali su pjesmu Marije Šerifović, “Molitva”. “Čestitam ti na izvedbi i zrelosti koju si donijela u izvedbi ove zbilja teške pjesme”, rekao je Ilmi Grašo na kraju izvedbe. Ilma je također dobila maksimalnih 20 bodova žirija.

Kada su na pozornicu stali Renato i Nina i krenuli pjevati njezinu pjesmu “Takvi kao ti”, Tonči nije mogao suspregnuti smijeh koji ga je nenadano uhvatio pa je njime zarazio i Ninu te su morali pjevati ispočetka. “Zahvalila bih se Tončiju što se toliko smijao za vrijeme naše izvedbe da me zanima što je to bilo toliko duhovito? Eto, mi smo se opustili i mi smo i duhoviti”, smijala se Nina. “Svaka čast na tonalitetu iz kojeg si pjevao i sve je bilo sjajno!”, pokušao se izvući Tonči. “Bili ste genijalni i, Renato, volim kad plešeš”, rekla mu je Andrea, dok je Jacques komentirao da Renato ovaj put nije bio u “najudobnijim cipelama”. Renato je na kraju dobio 18 bodova.

Lorena i Grašo izveli njegov Utorak

Iako je petak, Lorena i Grašo otpjevali su njegov veliki hit “Utorak”. Žiri nije bio zadovoljan ni tom izvedbom, a tek je Jacques naglasio da Lorena ima tek 16 godina i da ga to najviše fascinira. “Tebi bolje stoje pjesme na engleskom jeziku jer ti pjevaš soul, ali ja ću ti dati peticu”, rekao joj je Jacques, a Tonči je također rekao da će dobiti peticu jer ima samo 16 godina i da je zaslužuje. Lorena je tako dobila maksimalnih 20 bodova. Jacques i Roko bili su zadnji koji su nastupili u drugom krugu natjecanja, a otpjevali su kultni hit Nine Simone u verziji Michaela Bublea, “Feeling Good” te zaradili ovacije publike. “Nevjerojatno je kako se Roko nije dao smesti pred najboljim vokalom s ovih područja”, komentirala je Nina Rokov nastup.

Nakon dueta, voditeljica Petra pozvala je sve natjecatelje na pozornicu, a prvo ime koje je pročitala da sigurno ulazi u TOP3 bila je Ilma. Roko je također dobio maksimalan broj bodova pa je i on ušao direktno u finalnih TOP3. A ostalih troje moralo je otpjevati “a capella” pjesme. Nakon Noine, Lorenine i Renatove izvedbe žiri je odlučio tko je zauzeo posljednje mjesto u TOP3. “Noa, pod hitno osnuj bend, Renato ti i ja radimo duet, a Lorena ti ideš u zadnja tri!”, rekao im je predsjednik žirija Tonči Huljić, a Lorena je ostala iznenađena kada je Tonči izgovorio njezino ime.

Žiriju nije bilo lako

Troje finalista pjevat će pjesmu po svom izboru koju su već izvodili tijekom natjecanja, a koja je, po njihovu mišljenju, bila najbolja izvedba. Ilma je prva hrabro stala na pozornicu i ponovno otpjevala pjesmu Celin Dion, “Power Of Love” te ostavila bez teksta žiri svojom izvedbom. Sljedeća je zapjevala Lorena, a odlučila je ponovno otpjevati Sadeinu pjesmu “Pearls”, dok je Roko otpjevao Abbinu pjesmu, “The Winner Takes It All” te izazvao ovacije publike.

Žiri je bio na mukama odabrati najboljeg. “Meni je jako teško ovo. Ja nisam nikad sudjelovala u showu gdje su tri kandidata toliko ravnopravn”, rekla je Nina, a složio se s njom i Tonči. “Nismo mi ti koji moramo vas učiti nego smo mi imali od vas što za naučiti”, rekao je Tonči. “Ovo će zvučati kao fraza, ali svi ste pobjednici”, rekao im je Jacques. Nakon što su glasovali za svakog kandidata posebno, žiri je došao na pozornicu, a Tonči je Ilmu Karahmet proglasio pobjednicom showa “Zvijezde” te joj predao zvjezdanu statuu. “Jako sam sretan zbog tebe i čestitam ti od srca”, rekao joj je Jacques zagrlivši je, a Ilma je još jednom otpjevala pjesmu Celin Dion i raznježila sve prisutne svojom prekrasnom izvedbom, dokazavši da je uistinu prava zvijezda.