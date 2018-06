Mnoge je iznenadilo kada je Severina Kojić na kratko zaključala svoj profil na Instagramu, a to je bio samo početak.

Iako je Severina svoj Instagram profil nedugo nakon zaključavanja vratila na staro, za njom se poveo i njezin suprug – Igor Kojić.

On je u utorak zaključao svoj profil te ga više ne mogu vidjeti svi, već samo oni koji su ga pratili – ili kojima on odobri da ga prate. Zanimljivo je kako Kojića prate gotovo 43 tisuće ljudi, dok on prati samo svoju suprugu – Severinu.

Razlozi zbog kojih je došlo do ovakvog poteza još nisu poznati.

Podsjetim, Milan Popović početkom godine tražio je od društvene mreže Instagram da ukloni sve sinove fotografije s profila Severine i Igora Kojića – tvrdeći da je to nepotrebno eksponiranje njihovog maloljetnog sina.

Popović se na sudu izborio za malenog Aleksandera te možda baš u tome leži razlog zbog kojeg je profil Igora Kojića, preko noći postao privatan.