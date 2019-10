IDA PRESTER OTKRILA KAKVU JE NEUGODNOST DOŽIVJELA NA PUTU U BEOGRAD: ‘Istjerao me i bacio mi telefon na pod!’

Ida je o neugodnom iskustvu progovorila na Facebooku

Ida Prester s obitelji živi u Beogradu, no često putuje u Zagreb. Pjevačica i voditeljica je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila neugodno iskustvo koje je doživjela tijekom puta. “Svaki tjedan putujem Zg-Bg. Znam već redove vožnji svih prijevoznih sredstava napamet. Aviona danas nema, vlak ide samo ujutro, sljedeći bus ide tek u 22, a ja popodne završavam posao i trebam do večeri stići djeci. Dosta vas mi preporučuje BlaBlaCar. Pa da ispričam svoje ‘predivno’ iskustvo danas”, započela je na svom Facebooku.

“Dotični Aleksandar me prihvatio za vožnju, piše cijena 78 kuna (10,5 eur). Maks dvoje na stražnjem sjedalu, znači max 4 putnika u autu. Javlja mi porukom da nije 78 kn, već 30 eura (!), jer ‘to oni samo tako pišu na sajtu’. Pitam koliko ljudi je u autu, odgovara troje do četvero. Stižem na mjesto dogovora, on u kafiću pije cugu ‘s drugom’, čekam ga 30 minuta. Stižemo pred auto, a tamo još četvero ljudi!

Buraz je htio strpat nas 6 u staru Mazdu, troje na stražnjem sjedalu, a četvrtu curu među kofere. I to za honorar 5×30 = 150 eura! On kaže – morate se stisnuti. Na stražnjem sjedalu dvoje stane knap, a trebala bi biti dva krupnija muškarca i ja u sredini. Onda sam ja izvadila telefon da snimim situaciju, a lik me istjerao i bacio telefon na pod. Tak da… Eto me u busu za Slavonski Brod, nekako ću se od tamo došlepati doma. A vi se čuvajte Aleksandra, imam sve snimljeno, s registracijom, pa da se i vi ne opečete”, napisala je na svom profilu.