IAKO SU OTIŠLE, OSTAVILE SU NEIZBRISIV TRAG: Ove zvijezde iz umjetnosti i kulture napustile su nas u 2018.

Prisjetili smo se velikana iz umjetnosti i kulture koji su nas napustili u 2018. godini

Aretha Franklin, Stan Lee, Monserrat Caballe i Niel Simon samo su neki od svjetski priznatih umjetnika koji su nas napustili u 2018. godini.

Penny Marshall

Glumica i redateljica Penny Marshall, prva žena čiji je film zaradio više od 100 milijuna dolara, umrla je 17. prosinca u Los Angelesu u dobi od 75 godina. Proslavila se ulogom u seriji “Laverne & Shirley” iz 1970-ih. Hit komedijom “Veliki” s Tomom Hanksom 1988. ušla je u redateljsku elitu i postala prva žena u povijesti koja je jednim filmom ostvarila zaradu veću od 100 milijuna dolara.

Pete Shelley

Pjevač i osnivač grupe “Buzzcocks” i jedan od pokretača britanske punk scene, Pete Shelley, umro je 7. prosinca u 63. godini. Grupa “Buzzcocks”, osnovana 1975. u Boltonu, započela je punk revoluciju na engleskoj glazbenoj sceni 70-ih uz “Sex Pistolse” i “Clash” pjesmama poput “Ever Fallen in Love (With Somebody You Shouldn’t’ve)” iz 1978., “Orgasm Addict” I “What Do I Get”.

Bernardo Bertolucci

Talijanski redatelj i oskarovac Bernardo Bertolucci umro je 26. studenog nakon višegodišnje borbe s rakom u svojem domu u Rimu u dobi od 77 godina. Bertolucci je najpoznatiji je po filmovima “Posljednji tango u Parizu” i “Posljednji kineski car” za koji je nagrađen “Oscarom” za režiju, a film je osvojio ukupno devet “Oscara”. Dotad neviđeno, njegova je filmska ekipa dobila dozvolu za snimanje u pekinškom Zabranjenom gradu.

Smatra se jednim od divova svjetske kinematografije i jedini je Talijan koji je osvojio “Oscara” za najbolje filmsko ostvarenje.

Stan Lee

Legendarni autor stripa Stan Lee, koji je osmislio Spidermana, Hulka, Ironmana i niz drugih Marvelovih superjunaka koji su postali mitski likovi suvremene pop kulture, umro je 12. studenog u 95. godini. Kao scenarist i urednik, Lee je bio kreativna sila koja je šezdesetih godina prošlog stoljeća lansirala “Marvel” u sam vrh svjetske strip produkcije.

U suradnji sa strip crtačima poput Jacka Kirbyja i Stevea Ditkoa, Lee je stvorio svemir superjunaka koji do današnjeg dana potiču maštu generacija mladih ljubitelja stripa.

Monserrat Caballe

“La Superba” (Najveća), kako su joj tepali Španjolci, diva, legenda, kraljica opere, kako joj je klicao cijeli svijet, samo su neki od epiteta koji se vežu uz ime Monserrat Caballe, španjolske sopranistice koja je preminula u 85. godini života, 6. listopada 2018.

Ostat će upamćena kao lirski sopran koji je u pola stoljeća otpjevao 90 različitih uloga u više od četiri tisuće nastupa. Kao najbolja španjolska operna pjevačica Caballe je 1991. dobila nagradu Zaklade Princa od Asturiasa za umjetnost.

Charles Aznavour

Velikan francuske i svjetske glazbene scene, Charles Aznavour, pravim imenom Shahnourh Varinag Aznavourian umro je 1. listopada u 94. godini u svojem domu u Alpillesu. U karijeri dugoj više od 70 godina prodao je više od 100 milijuna ploča u 80 zemalja širom svijeta.

Snimio je 1200 pjesama, njegova je glazba korištena je u više od 80 filmova, a pjevao je na sedam jezika. Njegove pjesme izvode Bob Dylan, Elvis Costello, Placido Domingo, a CNN ga je svojedobno proglasio “zabavljačem stoljeća”. Govorili su mu da je preružan, prenizak i da ne zna pjevati. No, to Charlesa Aznavoura nije spriječilo da postane jedan od najvećih kantautora 20. stoljeća.

Burt Reynolds

Burt Reynolds, seks simbol 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, preminuo je 6. rujna u 83. godini života. Stekao je svjetsku slavu ulogama u filmovima “Oslobađanje” (1972.) redatelja Johna Boormana u kojemu je glumio s Jonom Voightom i “Kralj pornića” (1997.) Paula Thomasa Andersona u kojemu je glumio s Markom Wahlbergom.

Niel Simon

Američki pisac i scenarist Neil Simon, čije su komedije desetljećima dominirale “Brodwayem”, umro je 26. kolovoza u 91. godini. Karijeru je započeo kao pisac televizijskih scenarija, napisao je mnogobrojne komedije o obiteljskom životu, a karijeru su mu obilježili “Čudan par”, “Djevojka za zbogom”, “Bosonoga u parku”, “Sweet Charity”, “Biloxi Blues” i drugi. Dobitnik je nagrade “Pulitzer” 1991. godine, tri nagrade “Tony” i nagrade “Mark Twain”.

Aretha Franklin

Aretha Franklin, kraljica soula i prva žena u Kući slavnih rock’n rolla, umrla je u 16. kolovoza u Detroitu u 76. godini. Prva je žena koja je uvrštena u “Rock and Roll Hall of Fame”, 1987. godine. Tijekom svoje dugogodišnje karijere, Franklin je osvojila 18 “Grammyia”, uključujući onaj za životno djelo. Pjevačica najpoznatija po hitovima “Respect” (1967) i “I Say a Little Prayer” (1968), oboljela je od raka još 2010. godine.

V.S. Naipaul

Britanski književnik V.S. Naipaul, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2001., umro je u 11. kolovoza u 85. godini. Godine 1971. dobio je književnu nagradu “Booker” za djelo “U slobodnoj državi”, a 1989. britanska kraljica Elizabeta dodijelila mu je viteški naslov. Jedno od njegovih najvažnijih djela je njegova autobiografija “Kuća za g. Biswasa” iz 1964.

Kate Spade

Poznata američka modna dizajnerica Kate Spade (55) pronađena je 5. lipnja mrtva u svom njujorškom stanu, a američki mediji su prenijeli da je počinila samoubojstvo. Spade se proslavila devedesetih godina prošlog stoljeća kolekcijom sofisticiranih, ali funkcionalnih ženskih torbica.

Philip Roth

Slavni američki pisac Philip Roth, dobitnik Pulitzerove nagrade za roman “Američka pastorala”, umro je 22. svibnja u dobi od 85 godina. Napisao je više od 30 romana i zbirki priča. Dobitnik je brojnih nagrada, a desetljećima se nalazio na užem popisu kandidata za Nobelovu nagradu za književnost. Pozornost čitatelja i kritike privukao je zbirkom priča “Zbogom, Columbus” 1959., a svjetski uspjeh postigao je romanom “Portnoyeva boljka” deset godina kasnije.

Avicii

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-jeva, Avicii, preminuo je 20. travnja u dobi od 28 godina. Pravim imenom Tim Bergling, bio je među najpopularnijima u elektronskoj dance glazbi. Švedski DJ ostat će upamćen po svjetskim hitovima “Wake Me Up” i “Hey Brother”.

Miloš Forman

Slavni česki redatelj Miloš Forman, autor holivudskog klasika “Leta iznad kukavičjeg gnijezda”, “Amadeusa” i mjuzikla “Kose” preminuo je 13. travnja u 86. godini. Forman je bio jedan od vodećih autora novog vala koji je donio slobodu izražavanja i protest, ali je pred represijom morao pobjeći iz svoje zemlje 1968. i zasluženo priznanje dočekati u Hollywoodu.

Kao naturalizirani Amerikanac osvojio je dva “Oscara” za režiju, za “Let iznad kukavičjeg gnijezda” 1976. i “Amadeusa” 1985.