I OVE ĆE SE DJEVOJKE BORITI ZA SRCE GOSPODINA SAVRŠENOG: Živahna Slavonka i DJ-ica iz Sarajeva ulaze u ‘ring’ s ružama, za koju navijate?

Anita i Andrea će u drugoj sezoni popularnog showa pokušati zavesti Gospodina Savršenog

Ljubav, smijeh i pozitivan stav vode životom modnu dizajnericu Anitu Martinović (35) s dugogodišnjim iskustvom u prodaji odjeće, a Andrea Galić (34) za sebe kaže da je komunikativna, optimistična i spontana djevojka, koja svoju svestranost najbolje ispoljava na poslovnom planu.

Anita Martinović

Ta vesela Slavonka sa zagrebačkom adresom voditeljica je maloprodaje koja u svemu pokušava naći nešto lijepo i vjeruje kako ne postoji problem koji se ne može riješiti. Za sebe kaže da je živahna, razumna, pravedna i emotivna djevojka koja svom budućem partneru može pružiti puno ljubavi i smijeha, a ako je potrebno – zasvirat će mu i na tamburici!

Od muškarca očekuje da bude džentlmen i da je osvoji humorom, pažnjom, samouvjerenošću i lijepim gestama, a ne voli kada je netko površan i materijalist. Neostvarena joj je maštarija s voljenom osobom proputovati svijet i čvrsto vjeruje da se ljubav može roditi i pred kamerama, a koliko je opuštena kad se snima, već je pokazala sudjelujući u RTL-ovu kulinarskom showu “Punom parom”.

Andrea Galić

Sarajka Andrea (34) kao dijete s obitelji preselila se u Nizozemsku, gdje radi u telekomunikacijama, ima marketinšku agenciju te nastupa kao DJ-ica u klubovima i na festivalima u Nizozemskoj! Ta se vegetarijanka može pohvaliti da sklada house pjesme, a pleše i gogo dance, hip-hop i freestyle te obožava izlaske, gdje crpi energiju za nove pjesme.

Ne skriva kako je do sada imala neugodna iskustva u vezama, no i dalje vjeruje u pravu ljubav te smatra da se ona može ostvariti u showu “Gospodin Savršeni”. Ako je neženja zainteresira, borit će se za njegovu naklonost, no ipak želi da on nju zavede. Potencijalni partner mogao bi je osvojiti iskrenošću i otvorenošću te ljubavi prema životinjama.