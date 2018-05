#thebigmove Ono kad ne spavas 5 dana i noci jer Lena ima temperaturu a onda kad ona zaspe cistis tepihe za skoru selidbu od psecih dlaka koje su ako imas #ridgebacksofinstagram levelpro i onda ono kad je krivac za to s tobom nevinog snenog pogleda ali i mrvu zabrinuta seli li se s nama i hoce li uskoro biti #ridgebackofbelgrade 🙈😀 #housewifebyday #workingmomdayandnight #family #familythatmovestogetherforaprojectstaystogether #projectno7 #tiredmomsofinstagram #packing powered by @Phillips_hr #powerproaqua

A post shared by Jelena Veljača (@jelka12) on May 21, 2018 at 4:11am PDT