I DOMAĆE GLUMICE DOŽIVJELE SU SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE; Bilo ga je i na Akademiji: ‘Od opscenih govora, dodira…’

Otkako je u Srbiji zbog silovanja velikog broja glumica uhićen redatelj Miroslav Mika Aleksić, sve se više glumica iz regije, pa i hrvatskih, odlučuje javno progovoriti o svojim traumatičnim iskustvima

Nakon što je u Srbiji zbog seksualnog zlostavljanja velikog broja glumica uhićen redatelj i nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić, na društvenim mrežama glumice iz cijele regije javno iznose svoja svjedočanstva o zlostavljanjima. Među njima našlo se i nekoliko njihovih kolegica iz Hrvatske.

“Jedan hrvatski filmski redatelj mi je u kafiću za šankom govorio gnjusne stvari poput: ‘A kako bi bilo da sad ti meni popušiš?’ ili ‘Hajde da se kresnemo u WC-u'”, “…stavio mi je ruku na bedro, a kad sam je sklonila i otvoreno rekla da ne mislim spavat’ s njim za ulogu, rekao je da sam si upravo zabetonirala karijeru u cijeloj regiji”, samo je dio traumatičnih svjedočanstava.

Najvažnije je reći

“Ja mislim da je super da se žene javljaju. Mislim da je to jako bitna stvar, kao što je bilo u Americi sa niz tih luđaka koji ruiniraju etiku našeg posla”, rekao je za RTL redatelj Dalibor Matanić, a glumica Barbara Nola je dodala: “Samo zamišljaš da imaš bokser i nekog nabiješ u glavu – do te mjere mi to agresiju izaziva.”

Ona je proživjela jednako traumatično iskustvo s 14 godina. “Čovjek koji nas je šminkao me odveo negdje ispod i odjedanput počeo fizički napadati. Ja sam se istrgnula i pobjegla i toliko mi je bilo to traumatično i jezivo da se uopće nisam usudila nikome reći to”, priznala je.

Ipak, najvažnije je reći, a s tim su motivom glumice iz Sarajeva pokrenule Facebook stranicu “Nisam tražila”. “Ovo je izrazito važna, bolna i teška tema i hladne glave treba razmisliti o svakom sljedećem koraku”, rekla je suosnivačica stranice Ana Tikvić.

Lokalna verzija globalnog pokreta

Svakog trena pristužu mukotrpna svjedočanstva, pa se čini da se u regiji stvara nova verzija globalnog pokreta MeToo. “Ono što je važno da okolina bude senzibilizirana i da ukoliko žrtva to i kaže svojoj okolini, na primjer ansamblu predstave ili drugim profesorima na fakultetu da joj se vjeruje”, govori Jelena Veljača iz Inicijative Spasi me.

No, ne priznaju samo glumice da su bile žrtve silovanja. To otvoreno priznaju i na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. “Definitivno je bilo, bez daljnjega. Od opscenih govora, da li je bilo dodira i tako dalje… Ma, sigurno je bilo i ja mislim da je ovo svakako dobro. Nadam se da će se stvari poslije ovoga raščistiti”, priznao je prodekan za nastavu Akademije, Zvonimir Jurić te dodaje da su zbog toga osnovali posebno povjerenstvo.

