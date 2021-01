NETKO JE REKAO DA JE U NEREDIMA NA CAPITOLU VIDIO CHUCKA NORRISA?! Njegov agent poručio: ‘Naš Chuck je puno zgodniji’

Agent Chucka Norrisa (80), nekadašnje zvijezde serije “Walker, teksaški rendžer” rekao je da glumac nije sudjelovao prošli tjedan u prosvjedima ni u upadu u zgradu američkog Kongresa u Washingtonu, nakon što je korisnik Twittera u ponedjeljak podijelio fotografiju na kojoj jedan Trumpov pristaša pozira s osobom nalik glumcu.

Fotografija muškarca koji nalikuje Chucku Norrisu, a bio je među nasilnicima na Kapitolu, od ponedjeljka kruži društvenim mrežama, no glumčev agent Erik Kritzer je časopisu USA Today 12. siječnja poslao e-mail u kojemu negira da je na slici njegov klijent. “Chuck se nalazi na svojem ranču u Teksasu, gdje je i bio čitavo vrijeme s članovima svoje obitelji”, napisao je Kritzer, priznavši da osoba na fotografiji nalikuje Norrisu, no da je “Chuck ipak puno zgodniji od njega”.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.

Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL

