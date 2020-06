I ANEZI JE PODRŽALA DAMIRA KEDŽU: ‘Ne brinem se ja za njega, sve mu je ovo ionako marketinški plus…’

View this post on Instagram

Iza scene od "Opa E". 🎬 Premijera pjesme je 01.07. u 20h na "ANEZI Music Channel". ❤ Sutra na YT izlazi cijeli "Behind the scenes of Opa E" video. 💪🙂 #anezi #OpaE #soon #polidor #polidorbeach #musicvideo #pjesma #novo #uskoro #summer #ljetnihit #zivjetiljubavjedinijepraviput #thewayofloveistheonlyrightway