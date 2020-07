HTIO JE BITI MESAR, A POSTAO JE JEDAN OD NAJVEĆIH HRVATSKIH GLAZBENIKA: ‘U nešto se mora virovati. Ja najviše virujem u more’

Oliverovo djetinjstvo bilo je skromno i kao dječak nije sanjao o tome da bude glazbenik, već mesar

Prošle su dvije godine otkako je u 71. godini preminuo legendarni Oliver Dragojević koji je na hrvatskoj glazbenoj sceni ostavio neizbrisiv trag. Povodom druge godišnjice smrti Gloria donosi neke od najemotivnijih priča iz života poznatog glazbenika.

Obožavao je ribolov

Oliver je bio strastveni ribolovac, a sa sinovima je prije devet godina ulovio tunu od čak sto kilograma. Ljeti je brodom “Marko”, koji je dobio ime po njegovu ocu, plovio do Palagruže, Sušca, Lastova ili Mljeta. Imao je i brodić “Duje”, nazvan po prvom unuku, kojim je znao ploviti velolučkim uvalama kad se želio maknuti od gužve.

“Oliver je rekao da je on na svom brodu i kapetan i sluga. Ja znam da je on mislio na svoj brod ‘Marko’. Ali mi znamo da je to istina u svim drugim segmentima života. I u njegovoj muzici, i kakav je bio u društvu. Prvi, a za se uvijek zadnji. Ja bi želija reć svome kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te”, rekao je njegov suradnik i prijatelj Gibonni na komemoraciji za Olivera u splitskom HNK-u.

Jer upravo tako je Oliver i gledao na život. “U nešto se mora virovati. Ja najviše virujem u more”, govorio je.

Želio je biti mesar

“Ja sam snimija pjesmu i doša mi je otac pokojni i govori mi: ‘A ti dobro znaš da ja nisam nikad igra za pare na karte.’ A ja njemu govorim: ‘To nije pisano za tebe, to je napisao Zdenko svim očevima. To se odnosi na taj odnos sin – otac.’ On je to shvatio osobno, tako da sam ga morao razuvjeriti. Jedanput mi je reka, bio je dosta star u to vrime i reka mi je: ‘Najbolja mi je ona: Labud i ja, haha”, ispričao je jednom prilikom.

Oliverovo djetinjstvo bilo je skromno i kao dječak nije sanjao o tome da bude glazbenik, već mesar. “Mater i otac su radili, a Aljoša i ja smo doma sami kuvali. Poštenije je reć da je Aljo kuva, a ja san sprema i pomaga oko sudi. Bilo je to gadno vrime: malo pinez, malo spize. Kad san bija mali i kad bi me pitali šta ću bit kad naresten, govorija san – mesar. Zna san jednoga maloga sina od mesara i u nji’ se svaki dan jilo meso. To me je fasciniralo”, piše u knjizi njegovog prijatelja Zlatka Galla.

Vesnu je prvu put ugledao na Stradunu

Oliver je od 1974. bio u braku s Vesnom Dragojević koja je za Svlačionicu otkrila kako je izgledao njihov susret. “Hodala sam po Stradunu, vidjela ga i okrenula se nakon 50 metara, a on je stajao na mjestu i gledao u mene”, rekla je. “Imam osjećaj da sam s njim malo, kao da smo deset godina zajedno. Uvijek sam govorila da neću biti s glazbenicima i pomorcima jer sam znala da nikad nisu doma, ali u to vrijeme kad smo se upoznali on nije bio pjevač, tek kasnije je propjevao’, rekla je Vesna i dodala da je ‘bio potpuno neodoljiv”, ispričala je.

Oliver je jednom u šali otkrio njihov recept za sretan brak. “Moja supruga rekla bi vam da je za dug brak u kući važno imati dva banja (kupaonice)”, rekao je.

Dijagnozu je primio smireno

Legendarni glazbenik preminuo je od raka pluća, a tešku dijagnozu primio je bez drame. “Bolest promijeni puno ljudi, a s obzirom na to da je ona dio života, to treba prihvatiti”, rekao je. “Dijagnozu je primio vrlo smireno, nije pokazivao zabrinutost, i već nakon četiri dana počeo je primati kemoterapiju”, rekla je njegova supruga Vesna za Gloriju. Tri mjeseca nakon što mu je postavljena dijagnoza, stanje mu se pogoršalo. Dobio je rijedak sindrom koji uništava periferne živce i zbog toga he teže hodao i micao rukama. Tada je prvi put hospitaliziran, a a imunoterapija mu nije pomogla.

Oliver je 2018. dobio Porina za životno djelo. “Uživajte i ‘ča je život vengo fantažija”, rekao je tada.