HRVOJE HEGEDUŠIĆ (85) PROGOVORIO O BRAKU S 35 GODINA MLAĐOM SUPRUGOM: ‘To nije bilo planirano’

Hrvoje i Ljerka žive u Selcu gdje uživaju u smirenom životu uz more

Skladatelj i glazbenik Hrvoje Hegedušić (85) sljedećeg tjedna proslavit će prvu godišnjicu braka sa svojom 35 godina mlađom suprugom Ljerkom Šemeš, profesoricom glazbene teorije. Hrvoje je za IN magazin otkrio kako su njih dvoje zaljubljeni kao i prvog dana te je pojasnio zašto ne komunicira s bivšom suprugom, pjevačicom Ksenijom Erker (66).

Hrvoje i Ljerka poznaju se godinama, a ispočetka su bili dobri prijatelji.

“To je trajalo tridesetak godina, mi se znamo jako dugo, nije u početku to bilo, to je bilo veliko prijateljstvo. Ja sam oca od svoje žene Ljerke poznavao s posla na radio stanici, on je stariji od mene, pa je ona dolazila tamo na praksu”, kazao je.

Ljubavnu vezu započeli su prije osam godina.

“Ne, to nije bilo planirano, to je bilo ajmo sad, zašto ne, čovjek ovako nekako zaokruži tu cjelinu. Neki ljudi se upoznavaju u braku to je loše, ja sam prošao svašta, a ovdje se nisam trebao posebno upoznavati. To je jednostavno bilo, a sad je tako”, rekao je Hrvoje te je naglasio kako su on i Ljerka nerazdvojni.

Nema kontakta s bivšom suprugom

“Privatno i poslovno, pa nerazdvojni smo. Kad dođeš u mirnije vode s godinama, onda se misliš zašto ne bi kompletno to sve smirio pa se točno zna gdje pripadaš”.

Hrvoje je s pjevačicom Ksenijom Erker proveo 40 godina u braku, a nakon razvoda komuniciraju samo preko djece.

“Nešto nemam kontakta s njom, nismo našli do kraja zajedničku priču i kontaktiramo uglavnom preko djece. Interesiramo se tko je kako preko poruka i djece, ona ima svoj put, ja sam se maka, maka”, ispričao je Hrvoje.

On i Ljerka žive u Selcu gdje uživaju u smirenom životu uz more. Ona voli pecati, a radi kao nastavnik teorije glazbe u glazbenoj školi. Hrvoje kaže kako ga zdravlje inače dobro služi, mada ima zdravstvenih problema s okom.

“Jedno oko mi je tako reći propalo, služim se s drugim, hvala Bogu čovjek ima dva oka. Odlazim na liječenja i ta me liječenja malo sprječavaju da budem pokretan, ne mogu više voziti auto. Ono drugo zdravlje me služi”.