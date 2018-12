HRVATSKOM ROKERU SE DIVE NAJVEĆE SVJETSKE FACE: Dino Jelusić svojim glasom oduševio svijet rock’n’rolla

Dino je obradio pjesmu The Last Time koju je izvorno pjevao Ray Gillen, za što je dobio same povale

Dino Jelusić je nekad možda bio ‘onaj slatki dečkić’ koji je pobijedio na prvoj Dječjoj Euroviziji s hitom Ti si moja prva ljubav, no sada je opaki roker sa zaista zavidnim vokalnim sposobnostima. Zahvaljujući njima, 26-godišnji Dinin je glas prepoznatljiv najvećim svjetskim rock imenima. Jelusić je tako postao i član poznatog benda Trans-Siberian Orchestra, s kojim je trenutno na američkoj turneji, i odakle se oglasio vezano uz pjesmu koju je objavio na YouTubeu, a koja je postala pravi hit.

Naime, Dino je obradio pjesmu The Last Time koju je izvorno pjevao Ray Gillen.

“Prošlo je 25 godina od kada nas je napustio jedan od najboljih svjetskih rock vokala, Ray Gillen iz grupe Badlands. Usudio sam se snimiti i objaviti jednu njegovu (njihovu) pjesmu. Inače, Raya Gillena je otkrio i s njim radio Paul O’Neill koji je čuo za mene i doveo me u Trans-Siberian Orchestra. I on je nažalost umro prošle godine tako da je ova pjesma bila prilika da se poklonim obojici

velikih glazbenika”, napisao je Dino uz video.

Pohvale od najvećih

Dini su ubrzo počele stizati pohvale za pjesmu, i to od najvećih imena rock glazbe, kao što su Tim Ripper Owens (Judas Priest), Mike Portnoy (Dream Theater, Sons of Apollo), Phill Demmel (Machine Head), Russell Allen (Symphony X / Adrenaline Mob), Marc Lopes (Ross The Boss), Alessandro Del Vecchio (Hardline), Blas Elias (Slaughter), Chriss Caffery (Savatage)…

“Iako sam jako zadovoljan kako sam to otpjevao, reakcija je bila daleko od onoga što sam mogao i sanjati”, rekao je Dino. Otkrio je i da priprema novi album.

“Iako sam na velikoj američkoj turneji gdje uglavno imam dnevno po dva koncerta, svakodnevno snimam i radim na albumu s jednim od najboljih svjetskih gitarista, ali pošto diskografska kuća želi informaciju o tome držati u tajnosti, moram i ja. Bit će to pravi rock’n’roll album. A sa svojim sam bendom Animal Drive snimio EP s četirima pjesmama, obrade velikih hitova iz 80-ih. Čekamo pravi trenutak da i taj album objavimo”, rekao je Dino te poslao pozdrav Hrvatskoj.