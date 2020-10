HRVATSKI REPER RENMAN OTVORIO BURGER BAR U SIGETU: Namirnice su visokokvalitetne, cijene prihvatljive, a evo što se sve nudi

Gosti mogu birati između nekoliko okusa – classic, cheese, chicken i country, a svaka porcija uključuje i pommes frittes

U zagrebačkom kvartu Siget, na adresi Froudeova 7, ovoga tjedna otvoren je novi burger bar pod nazivom „KSS Burger One“ iza kojeg stoji poznati domaći reper i pionir domaće hip-hop scene Renato Đošić Renman. Novi burger bar već je prvoga dana otvorenja privukao veliku pozornost ljubitelja odličnih burgera. Novo gastro mjesto je, prema riječima samog Renmana, „simbioza dugogodišnjeg iskustva stečenog u raznim kuhinjama diljem Hrvatske, kuharskim TV emisijama te istinske ljubavi prema sočnim i kvalitetnim burgerima“.

Cijene od 40 do 50 kuna

Upravo se takvi burgeri i serviraju u baru KSS Burger One, a gosti mogu birati između nekoliko okusa te tako izabrati svog favorita – classic, cheese, chicken i country. Pri pripremi burgera u KSS Burger One velika se pažnja posvećuje kvaliteti namirnica, stoga koriste isključivo visokokvalitetno meso, slasna peciva i sočne umake. Cijela ta „slasna priča“ dolazi uz prihvatljive cijene u rasponu od 40 do 50 kuna, a uz burgere je uključen i prilog – neizostavni pommes frittes.

Brojne zvijezde na otvorenju

Otvorenju su prisustvovale i poznate domaće zvijezde poput Davora Gopca, Gorana Bareta, Mate Jankovića, Ede Maajke i Hiljsona Mandele koji su među prvima kušali ove fantastične burgere, a koje im je pripremio njihov kolega i prijatelj Renman.

Upravo je iza Renmana, osim glazbene, sada već i ozbiljna gastronomska karijera. Poznati zagrebački glazbenik posljednjih se nekoliko godina posvetio svojoj velikoj strasti i hobiju – kuhanju. Ne čudi stoga da je bio i angažiran kao kuhar na brojnim gastro događanjima i kućicama na zagrebačkom Adventu, poput Rougemarinove poznatog chefa Marina Medaka, Čudnoj šumi Bolesne Braće te na popularnom Burger Festu.

Upravo će njegovo kulinarsko umijeće u spravljanju burgera moći ocijeniti i brojni gosti novootvorenog bara koji je otvoren svakim danom, osim nedjeljom, od 10 do 22 sata, a uveo je i dostavu za sve koje u slasnom burgeru žele uživati iz udobnosti vlastitog doma.