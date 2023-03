Hrvatski pjevač Željko Krušlin Kruška, poznatiji kao Latino, nedavno je ponovno govorio o svojoj poznatoj pjesmi "Divno je biti nekome nešto".

Pjesmu je napisao još 1978. godine, a javnost je za nju saznala tek 1993. godine.

Ono što je posebno zanimljivo u pjesmi jest to što se u njoj pojavljuje Željkova izvanbračna kći za koju čak 15 godina nije znao da je ima.

"Ona je bila snimljena u jednoj unplugged verziji, bila je emitirana na radiju, ali nitko nije znao ni kako se zove, ni tko ju izvodi. Ali tek 1993. godine kad smo snimili prvi album je javnost za nju saznala. Bilo mi je važno da ta rečenica - divno je biti neko nešto, da ostane i da se oko nje vrti cijela radnja. Ja sam naime prelistavao bilježnicu svoje sestre koja je pisala pjesme i naišao sam na taj stih i onda sam rekao - seka mogu ja to iskoristiti za neku svoju pjesmu", prisjetio se Kruška.

Videospot za pjesmu snimao je u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu gdje je zaustavljao slučajne prolaznice i molio ih da budu u spotu.

"Režiser se sjetio da bi bilo dobro da se u taj spot unese jedna doza dokumentarnosti i imali smo sreću da su baš zgodne žene pristale biti u spotu", otkrio je pjevač.

U spotu se pojavljuje i njegova izvanbračna kći koju je dobio s 23 godine, no tek je 15 godina kasnije saznao da se ona rodila.

"Da, to je kćerka koja mi se dogodila kad sam imao 23 godine, bio sam student i tek naknadno, nakon 15 godina sam saznao da mi je to kćer. Nije bilo vjerojatno želje ni mogućnosti da se sretnemo, poklopilo se s izlaskom cd-a i koncertom na Šalati pa je njena majka mogla lakše doći do mene. Ja nisam ni znao da se ona rodila. Veliki, veliki šok mi je to bio. Danas bi mogli bi u boljim odnosima, vidjet ćemo što će život donijeti. Već dugo se nismo vidjeli, bilo bi zgodno da se vidimo", ispričao je Kruška.