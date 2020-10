HRVATSKA ZVIJEZDA +18 PLATFORME ONLYFANS PROGOVORILA O TEŠKOM DJETINJSTVU: ‘Često sam išla kući plačući zbog toga’

Zahvaljujući zaradi od objave provokativnih fotki nedavno je kupila i luksuzni automobil

Josipa Karimović, zvijezda OnlyFans platforme za odrasle i bivša natjecateljica reality showova ‘Ženim sina’ i ‘Parovi’, nedavno je progovorila o svom teškom odrastanju i kako ju je ono oblikovalo u osobu koja je danas.

BIVŠA REALITY ZVIJEZDA ZARAĐUJE OPASNU LOVU OD OBJAVLJIVANJA SEKSI FOTKI: Josipa je zaradom pokrila sve operacije i kupila novi Mercedes

“Mnogo ljudi zanima kako ja imam sada sve što poželim, putujem, jednom riječi, uživam. Moj život nije oduvijek bio takav. Majka mi je pričala kako smo brat i ja kao djeca uvijek imali sve, razmazili su nas na takav način, ali to je normalno za roditelje koji vole svoju djecu, pa se trude da im prije svega pruže ljubav, a onda i materijalno koliko mogu. Jedan period moga života po mene je bio grozan iskreno”, rekla je za srpski Nacional.

“Najosjetljiviji period bio je dok sam ulazila u pubertet. Mojim roditeljima su se dogodile neke stvari u životu i nismo baš imali novca. Ja sam išla u srednju školu i putovala sam svako jutro, za školu sam dobila uvijek nešto sitno, tek toliko da ne budem gladna”, dodala je Josipa.

Dok su u školi svi imali najnovije mobitele, ona je imala stari na preklapanje i tvrdi kako se zbog toga osjećala užasno.

“Moji vršnjaci su se smijali i ja sam često išla kući plačući zbog toga, ali i još mnogo drugih stvari koje su izmišljali za mene. Iskreno, jedne traperice i jedne crne hlače sam nosila cijelu školsku godinu”, rekla je Vinkovčanka.

Pomaže potrebitima

Financijska situacija u njenoj obitelji se poboljšala, a sada dosta zarađuje i uživa u tome. Ipak, ne zaboravlja kako je biti bez novca.

“Sada imam, hvala Bogu, i donekle sam sretna zbog toga, ali isto tako mogu reći da me to ništa nije promijenilo i da nije sreća u novcu. Ne hvalim se niti ističem to, ali ja koliko god mogu pomažem ljudima kojima je to najpotrebnije jer, ponavljam, nažalost znam kako je to kada nemaš”, zaključila je Josipa.

Podsjetimo, Vinkovčanka posljednje dvije godine zarađuje objavom golišavih fotki i videa na platformi za odrasle OnlyFans.

“Svi mi pišu kako sam zaradila novi automobil na neke meni nepoznate načine, ali sve moje operacije i automobil sam isključivo sama platila od zarade na stranici OnlyFans. Ljudi to ne mogu vjerovati, ali ja se zaista trudim kada već nešto radim da bude kako treba. Popularnost mi raste iz dana u dan i htjela ja to ili ne, ali moj život se drastično promijenio u zadnje dvije godine i očekujem da bude samo bolje i bolje”, ispričala je nedavno Josipa.