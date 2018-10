HRVATSKA REPERICA POKAZALA KAKO JE IZGLEDALA KAO DJEVOJČICA: Možete li je prepoznati? Prilično si je slična

View this post on Instagram

Ucenica Mirela Priselac upisana u prvi razred muzicke skole 1986., u njeznoj dobi od sest godina, nije ni naslucivala da ce joj ta ista mrska muzicka, definirati ostatak zivota 💕 . . . #remi #reminainternetima #remielemental @elementalbend #elemental #elementalxx #elementalbend #music #musician #musicians #musicislife #musicislife🎶 #musicianlife #zagreb #blagojebersa #muzickaskola #musicschool #childhood #malijazavac #minijazavac