HRVATSKA PJEVAČICA PROGOVORILA O PROBLEMU ZBOG KOJEG JE IZGUBILA SAMOPOUZDANJE: ‘Tata je bio najviše u panici’

Im not my hair, Im not my skin, I’m the one that mirror can’t see! 💙 _____________ Snimila sam vam video o ovom. Bit ce ih vise, jer zato smo tu – i ti i ja- da ovo mjesto napravimo ugodnijim za nekog ko misli da nije dovoljno dobar za Instagram svijet… stvarno mi je muka trazit kuteve i slike gdje mi koza izgleda dobro.. kad znam da nije… i znam svi imamo neke svoje muke… neke se tako vide na van, neke su unutra.. ali na kraju dana, svi smo jednaki pod kozom. Razlikujemo se jedino po dobroti – zato, ne zamaraj se s tim dal si dovoljno dobar za ovo (a jesi) i fokusiraj se na to da budes bolji za PRAVI, REALNI SVIJET! Dotakni necije srce, daj mu lijepu rijec, iskreni osmijeh, suosjecanje i podrsku! Sjeti se to svako jutro i tako kreni u dan! 🤜🏻🤛🏻