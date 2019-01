‘HRVATSKA KIM KARDASHIAN’ OTKRILA KOGA LJUBI: Pohvalila se slatkom fotkom s našim nogometnim reprezentativcem

View this post on Instagram

Wednesday glam? Anyone else? Hair color @hair_by_marvina Hair extensions @socap.hr #coldhair @farsalicare Rose gold oil @lillylashes in style Miami (use discount code JGLAM on any pair)🛍 @nyxcosmetics lipstick Cairo @anastasiabeverlyhills Brow duo Ebony @jouercosmetics Kitten eyeliner