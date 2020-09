HRT SE OGLASIO NAKON ODLUKE O ODLASKU LJILJANE SAUCHE S MALIH EKRANA: ‘Rekli su mi da žele mlada lica’; Evo što kažu s Prisavlja

S HRT-a su poručili da je riječ o ‘uobičajenoj promjeni voditelja na malim ekranima, kakva postoji na svim ostalim televizijama’

Ljiljana Saucha, dugogodišnja HRT-ova voditeljica, ovih je dana mnoge iznenadila kad je putem Facebooka otkrila da više neće voditi “Vijesti iz kulture”. Sada se o cijeloj situaciji oglasio i HRT. “Riječ je o uobičajenoj promjeni voditelja na malim ekranima, kakva postoji na svim ostalim televizijama, pa tako i na HRT-u. Sve kolegice i kolege su jednako vrijedni i Hrvatska radiotelevizija iznimno cijeni njihov doprinos programu”, rekli su za Večernji list.

Saucha je u svojoj objavi na Facebooku dala naslutiti da je i sama bila iznenađena odlukom o prekidu voditeljskog angažmana. “Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam doznala da Vijesti iz kulture više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to ‘novo normalno’ jer imam do mirovine još 14 mjeseci!”, napisala je na svom profilu.

Urednica “Vijesti iz kulture”, Zrinka Turalija Kurtak, prokomentirala je odlazak Liljane Sauche gostujući u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”. “Od jeseni pridružit će nam se i nova kolegica Antonija Ćosić. Naša draga kolegica Ljiljana Saucha ustupa mjesto mlađim snagama i ovom prigodom bih se zaista htjela zahvaliti za sve ono što je dala vijestima iz kulture i našoj redakciji u kojoj ostaje još godinu dana”, rekla je te dodala da “Vijesti iz kulture” i dalje ostaju u istom terminu, poslije trećeg “Dnevnika”.