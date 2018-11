HRT-OV REPORTER U AVANTURI ŽIVOTA: Dao otkaz i s obitelji seli na Island: ‘Nikad me nije bilo strah hladnoće’

Plan je da Mišurac ode na Island, a onda bi mu se trebali pridružiti supruga i sin. Hladnoće se ne boji, iako je rođeni Splićanin

Reporter HRT-a Vjeran Mišurac s obitelji kreće na vrlo hrabru i neobičnu avanturu. Naime, sele se na Island, pričaju njegovi prijatelji, piše Jutarnji.hr.

“Rekao nam je da ide u bolji život”, rekli su kolege televizijskog novinara, poznatog i kao vođe benda Zinedine Zidane. Mišurac je na HRT-u dao otkaz i razdužio se, o čemu je obavijestio prijatelje i obožavatelje na društvenim mrežama.

“Svima koji me ne mogu dobiti na mobitel daje se na znanje – to je HRT-ov mobitel, što znači da on ostaje, iako ja prestajem biti, HRT-ovo vlasništvo. Ako ga zovete, a cilj vam je dobiti mene, dobit ćete k…. od ovce. Elem, sutra mi stiže novi mobitel s novom karticom, novim brojem i novim životom”, napisao je Mišurac na Facebooku.

Dalmatinac na sjeveru

Mnoge je iznenadila njegova odluka da kao rođeni Splićanin seli na Island. No, on se hladnoće, kaže, ne boji.

“Ne mogu ni potvrditi ni opovrgnuti informaciju da idem na Island. A što se zime tiče, hladnoće me nikad nije bilo strah”, rekao je Mišurac za Jutarnji. Island je odabrao jer se tamo posao čeka u prosjeku tri dana, kažu njegovi prijatelji, a radit će što god mu se ponudi. Plan je da on prvi krene, a zatim će mu se pridružiti supruga Marijana i osmogodišnji sin Ognjen.