HRT OBJAVIO DETALJNE REZULTATE GLASOVANJA: Pogledajte koliko je glasova gledatelja dobio Roko, a koliko Lorena

Iz izviješća Hrvatske radiotelevizije je vidljivo da je Roko, prema glasovima gledatelja, bio daleko ispred Nižetića i njegove pjesme “Brutalero”

HRT je objavio broj glasova gledatelja “Dore” za svakog kandidata koji je nastupao u subotu. Kao što je poznato, pobjednik “Dore 2019”. mladi je Splićanin Roko s pjesmom “The Dream”. On je dobio najviše bodova i žirija i publike, kao što se vidjelo u samom prijenosu, no nije se vidjelo koliko je ta pobjeda bila premoćna.

NEKIMA JE JAKO TEŠKO PAO PORAZ NA DORI: Dok su drugi čestitali, Nižetićev tim psovao i galamio

Naime, od ukupno 45250 poziva i SMS poruka, za Roka je stiglo njih 11524, a za drugoplasiranog Luku Nižetića 6838.

Evo detaljnih rezultata glasovanja publike:

1. The Dream” – Roko 11524 (7088 poziva + 4436 SMS-ova)

2. “Brutalero” – Luka Nižetić 6838 (3663 poziva + 3175 SMS-ova)

3. “Tower of Babylon” – Lorena 5585 (3538 poziva + 2047 SMS-ova)

4.”In the Shadows” – Manntra 3921 (2183 poziva + 1738 SMS-ova)

5.”Vrijeme predaje” – Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić 2185 (1410 poziva + 775 SMS-ova)

6.”Ne postojim kad nisi tu” – Jure Brkljača 2169 (1328 poziva + 841 SMS-ova)

7.”Redemption” – Ema Gagro 1970 (1063 poziva + 907 SMS-ova)

8.”I Believe in True Love” – Bernarda 1855 (1145 poziva + 710 SMS-ova)

9.”Don’t Give Up” – Beta Sudar 1815 (1250 poziva + 565 SMS-ova)

10.”Tek je počelo” – Lidija Bačić Lille 1509 (945 poziva + 564 SMS-ova)

11.”Indigo” – Domenica 1394 (817 poziva + 577 SMS-ova)

12.”All I Really Want” – Elis Lovrić 1194 (813 poziva + 381 SMS-ova)

13.”Back To That Swing” – Gelato Sisters 1165 (827 poziva + 338 SMS-ova)

14.”Tell Me” – Jelena Bosančić 947 (790 poziva + 157 SMS-ova)

15.”Tebi pripadam” – Lea Mijatović 836 (615 poziva + 221 SMS-ova)

16.”Nisam to što žele” – Kim Verson 343 (210 poziva + 133 SMS-ova)

JE LI ROKO ZASLUŽENO POBIJEDIO? Ljudi popljuvali Doru; ‘Isforsirana pjesma, a krila koja su veća od njega su nakaradna’

Podsjetimo, žiri je najveći broj bodova također dao Roku, a slijede Lorena, Elis Lovrić, Ema Gagro i Bernarda.