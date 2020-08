HOLIVUDSKA ZVIJEZDA VELIKOG SRCA: Slavni glumac pomogao je okradenoj djevojci; Vratili su joj uspomenu na preminulu majku

Mara Soriano, djevojka iz Vancouvera dobila je natrag plišanog medu koji za nju ima posebno značenje zbog uspomene na pokojnu majku, a u traženju joj je pomogao i glumac Ryan Reynolds, prenio je CNN.

Marina majka Marilyn Soriano (53) umrla 29. lipnja 2019. nakon teške borbe s rakom, a neposredno prije smrti kćeri je poklonila plišanog medu sa snimljenom posljednjom porukom u kojoj joj kaže da se ponosi njome te da će je uvijek voljeti i čuvati.

Za vrijeme kaotične prošlotjedne selidbe plišanac je ukraden iz kombija što su ga Mara i njezin zaručnik unajmili za potrebe selidbe. Ukradeno je još nekoliko, za Maru dragocjenih predmeta.

Pošto su CBC i CNN objavili priču o nestalom medi, ona se vrlo brzo proširila društvenim mrežama, privukavši i pozornost glumca Ryana Reynoldsa, koji je ponudio nagradu u iznosu od 5000 dolara onomu tko pronađe i vrati Mari uspomenu na majku.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

U akciju su se uključujući i Dan Levy te Zach Braff, a kanadski tv voditelj George Stroumboulopoulos i tvrtka “Kraft Peanut Butter” ponudili su još po 5000 dolara poštenome nalazniku pa je nagrada dosegnula svotu od 15 tisuća dolara.

Mara Soriano u srijedu je tvitala da su joj “nepoznate dobre osobe vratile medu bez ijedne ogrebotine” te da je “glasovna poruka neoštećena”.

“Ovo mi znači jako puno”, napisala je Soriano. “Mislila sam da ga više neću vidjeti. Ovo je velik grad i medo je mogao biti na toliko raznih mjesta… Potraga je bila poput pokušaja pronalaska igle u plastu sijenu. Sad kad sam ga dobila natrag osjećam se bolje. Svaki pogled na njega podsjeća me na to da će moja majka uvijek biti sa mnom.”

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020