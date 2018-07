HOLIVUDSKA ZVIJEZDA VEĆ DANIMA POTAJNO BORAVI U HRVATSKOJ: Glumica uživa u Lijepoj našoj: ‘Oh, sunce; oh, more’

Glumica nije najavljivala da će posjetiti Hrvatsku, već je na društvenim mrežama otkrila gdje je nakon što je stigla u Lijepu našu.

Holivudska glumica Thandie Newton (45) za svoj je godišnji odmor odabrala Hrvatsku. Svoj dolazaka na Jadran nigdje nije najavljivala, a svoju je lokaciju otkrila na društvenim mrežama.

U Lijepu našu je stigla s četverogodišnjim sinom Bookerom Jombeom Parkerom.

“Oh, sunce, oh, more. Na Mama Mia turneji po Hrvatskoj”, napisala je Newton te tako otkrila da se nalazi na Visu, gdje je film Mamma Mia: Here We Go Again sniman prošle godine.

Glumica je najpoznatija po ulozi u seriji Westworld, koja joj je donijela i nominaciju za nagradu Emmy za sporednu žensku ulogu.