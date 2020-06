HOLIVUDSKA PRIČA FARMERA MARIJANA: ‘Sylvester Stallone mi je ostao dužan 200 dolara, a Oprah mi je napravila sendvič’

Marijan je bio u braku tri puta, jedna od supruga bila je ljubav njegova života, a prvi put se ženio kada je došao u Ameriku

Marijan Ceravac ima 69 godina, dolazi iz Buzeta i u “Ljubav je na selu” prijavio se kako bi pronašao ženu koja će ga voljeti i provesti s njim ostatak života. Može im ponuditi svu svoju ljubav, pažnju, a s njim nijednoj sigurno neće biti ni dosadno. Naime, Marijan ima životnu priču prema kojoj bi se mogao snimiti film, i podijelio ju je za RTL.HR.

Rodio se u Buzetu, no život ga je odveo u Sloveniju, gdje je njegov otac radio kao rudar. Zanimljivo je kako se Marijan rodio kao Mario, no pri upisu u školu u Sloveniji upisan je kao Marijan jer su tamo ta dva imena, kaže Marijan, ista. U školi mu baš i nije išlo.

“Matematika, čitanje… Meni su ocjene bile sve jedinice i dvojke, bio sam jako loš u školi. Jedino sam bio dobar u sportu, tu sam imao sve petice”, govori Marijan koji je nakon Slovenije 1968. godine otišao u Ameriku gdje je proveo najveći dio života.

Dokazao da može bolje

“Radio sam za općinu Piran u Sloveniji i šef mi je rekao da je za mene samo kramp, lopata i kariola. Ja sam drugi dan bio u busu za Trst, za kamp i za Ameriku. Poslije toga me je vidio u Trstu i rekao mi da neću nikad zaraditi ni za kilu papra. Iz Amerike sam mu od prve plaće poslao kilogram papra s porukom i dao mu do znanja da mi ide bolje”, kaže Marijan.

U Americi je počeo raditi u obrtu za bušotine za pitku vodu, a zatim mu se ukazala prilika da radi u jednom obrtu na popravku mosta u New Yorku. Pokazao se kao dobar radnik pa ga je šef molio da napravi stroj koji bi im olakšavao posao.

“Na kraju sam napravio četiri stroja u vrijednosti od dva milijuna dolara. U nekoliko mjeseci sam preuzeo posao poslovođe. Imao sam tada 25, 26 godina. Bio sam odgovoran za poslove vrijedne po 15, 20 milijuna dolara, a ispod mene je bilo 55 radnika”, prisjeća se Marijan.

Godine 1993. došao je trenutak da krene dalje i odlučio je postati vozač autobusa. Dobio je specijalni, party autobus.

Nevjerojatna poznanstva

“Ljudi unajme bus i kažu kamo da ih vozite, a unutra se zabavljaju. Taj autobus je kao limuzina”, objasnio je Marijan.

Upravo taj posao donio mu je nevjerojatna poznanstva te mnoštvo lijepih uspomena i anegdota.

“Vozio sam Sylvestera Stallonea, Arnolda Schwarzeneggera… Stallone mi se nije svidio. Ostao mi je dužan 200 dolara. Vozio sam ga do jedne zgrade gdje se želio fotografirati i sve sam mu dogovorio, ali to su takvi ljudi, napraviš im uslugu i onda tko te šiša. Schwarzenegger je OK. Iznenadilo me što uopće nije tako velik kao na televiziji. Tamo naprave da izgleda kao gigant, ali nije takav u stvarnosti”, priča Marijan.

Vozio je Opru Winfrey iz Bostona do Miamija.

“Išla je autobusom jer ne voli letjeti. Bila smo dva vozača. Ona je bila jako ljubazna prema nama. Dala je svakome 500 dolara napojnice i napravila nam je sendviče kako ne bismo nigdje stajali jer je put trajao skoro dva dana”, priča Marijan koji je vozio i Saru Jessicu Parker.

Dvije godine radio s B.B. Kingom

“Vozio sam je mjesec dana na igralište Yankeeja. Svaki dan sam je pokupio u donjem dijelu Manhattana. Došla bi s nekom Vespom, obojanom ručno, bez tablica, kao da je iz smeća. Oni su to namjerno radili da ih ljudi ne prepoznaju. Trebao sam je voziti četiri i pol kilometra, a put je trajao po dva sata jer je svakih 150 metara semafor. Imao sam policijsku pratnju, ali nije mi to puno značilo. Taj autobus treba voziti kao da voziš malu bebu jer ljudi hodaju u njemu, piju, nazdravljaju, i ako naglo zakočiš, mogu se ozlijediti”, ispričao je Marijan za RTL.HR.

Najduže je radio za slavnog B.B. Kinga s kojim je bio dvije godine.

“Dobio sam nalog da idem po B.B. Kinga u Memphis s praznim busem jer se njegov autobus pokvario i netko je trebao preuzeti njegovu turneju. Kada sam to odradio, pitao me da ostanem raditi za njega. Pristao sam. Razišli smo se nakon dvije godine jer sam se posvađao s njegovim sinom. To su jako dugački i jako visoki busevi i imaju antene i treba paziti kako se vozi. Meni je bus jedan dan udario u dvije grančice i njegov sin je vikao na mene, rekao sam da mi to ne treba i dao sam otkaz. Rekao sam B.B. Kingu da odlazim, on me pozvao u svoj penthouse i nudio mi 1000 dolara da ostanem. Rekao sam da ne mogu jer ne podnosim njegovom sina i tako smo se rastali. A volio me jer sam jako dobro održavao bus, da bude siguran i uredan,” ispričao nam je Marijan koji je nakon toga vozio brojna druga poznata imena.

Ljubavna priča koja mami suze

I dok mu karijera zvuči filmski, nimalo manje holivudska nije ni njegova ljubavna priča. Bio je u braku tri puta, jedna od supruga bila je ljubav njegova života.

Prvi put se ženio kada je došao u Ameriku.

“Bili smo zajedno od ’70. do ’71. godine, a razveli smo se jer me varala sa susjedom. Imamo zajedno sina, on je pedijatar pri UN-u i gradi bolnice za siromašne diljem svijeta. Čujem se s njom i danas, u dobrim smo odnosima, ali ne bih nikad živio s njom”, kaže Marijan.

Nakon prve supruge, upoznao je ljubav svog života, Kineskinju Ruby, urednicu u New York Timesu.

“Tada sam vozio kamion i išao sam na marendu u jedan kafić. Ona je bila tamo sa svojom ekipom iz New York Timesa. Po konobaru je poslala salvetu na koju je napisala svoje ime i broj telefona. Prišao sam joj, imala je dugu, crnu kosu, i ponudio je pićem. Popila je viski, voljela je piti viski. Dogovorili smo se da ćemo se vidjeti navečer, otišli na večeru i ostali smo zajedno 38 godina”, ispričao je Marijan, koji nikad nije prebolio njezinu smrt.

Ljubav njegova života

“Zvala se Ruby Mooy Yee. Zezao sam je da se zove moja, jer joj prezime zvuči kao ‘moj’ na hrvatskom. Bila je 11 godina starija od mene, ali meni to nikad nije smetalo. Izgledala je mnogo mlađe. Umrla je sa 75 godina, ali izgledala je kao da ima 50. Bila je prekrasna, izgledala je kao manekenka. Bila je jako bolesna, bila je srčani bolesnik”, priča sa sjetom Marijan.

“Nismo imali djece jer nije smjela imati dijete zbog srčanih problema. To bi ubilo i nju i dijete. Žao mi je što s njom nisam imao dijete, to me boli srce. Ali nikad više, ne u mom životu, nego u dva života, nećeš takvu ženu naći. Bila je školovana, znala je kuhati, šivati… Vodila je devet magazina. Bila je jako sposobna i pametna”, hvali je Marijan.

U Hrvatsku su se zajedno vratili 2002. godine, a Ruby je preminula 2015. godine.

“Sada sam malo bolje, ali tugovao sam skoro četiri godine. Stalno sam očekivao da će se otvoriti vrata i da će doći kući. Ima sestru s kojom razgovaram dva, tri puta mjesečno i ona mi govori da ne tugujem. To mi je govorila i Ruby. Znala mi je reći, ako umrem prije tebe, nemoj biti sam. Nemoj tugovati. Takvih žena je malo na svijetu. Ona je bila srčani bolesnik, ona je znala da će možda ići koji dan prije mene i nije htjela da patim”, kaže Marijan.

Želi krenuti dalje

Nakon gubitka supruge, pokušao je pronaći sreću s još dvjema ženama, no nije uspjelo. S jednom se čak i vjenčao.

“Živjeli smo godinu dana zajedno, ali nije me slušala. Imala je jako pohlepne kćeri i lagala mi je. Rekao sam joj da mi vrati dug ili ćemo se rastati i tako je i bilo”, ispričao je Marijan.

Umoran je, kaže, od toga da ga svaka žena pita što će joj dati pa se odlučio prijaviti u “Ljubav je na selu”.

“Želio bih ženu koja će me voljeti. Dat ću sve od sebe, 120 posto, a ne 100 posto. Ne želim da bude tužna, ne volim se svađati, ne volim vikati… Sve ću joj dati. Samo neka se zaljubi u mene”, kaže Marijan, a mi mu želimo sreću u potrazi.

Marijana i ostalih desetero kandidata 13. sezone “Ljubav je na selu” upoznajte u nedjelju od 20 sati na RTL-u!