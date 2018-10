GLUMICA PROGOVORILA O UŽASNOM ISKUSTVU IZ DJETINJSTVA: Oteli su je, a pronađena je zavezanih ruku u prtljažniku

Danas jedna od najplaćenijih glumica svijeta u prošlosti je trpjela zlostavljanje te patila od raznih poremećaja

Nestala na 14 sati

Jessica Alba s javnosti je podijelila mračne detalje iz svojih školskih dana. Lijepa glumica imala je prilično traumatično djetinjstvo, a u dobi od samo 15 godina oteli su je. U početku je primala čudne telefonske pozive za koje je isprva pretpostavljala da su nečija neslana šala. No, u jednom je trenutku nestala i 14 sati nitko nije znao gdje je. Na kraju je pronađena u prtljažniku automobila, zavezanih ruku i s povezom oko očiju. Slučaj nije došao na sud jer nije mogla dati informacije o otmičarima.

Sramila se svog tijela

No, to nije sve. Jessica je kao dijete imala cijeli niz zdravstvenih tegoba, među kojima su upala pluća, astma, poremećaj pozornosti i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Njezina je obitelj bila veoma religiozna te su se smatrali “ponovno rođenim kršćanima”. Jessica je priznala da je zbog svog izgleda imala probleme. U školu su je nazivali droljom, a upucavali su joj se i stariji muškarci. “Pastor je govorio da je to zato što se provokativno odijevam, a to nije bila istina. Zbog toga sam mislila da sam ja kriva za to što me muškarci smatraju poželjnom, sramila sam se svog tijela i činjenice da sam žena”, rekla je Jessica dodavši da su joj rano narasle grudi te da su je zlostavljali i školski prijatelji zbog čega je razvila poremećaj u prehrani. Priznala je da je postala opsjednuta njime te da se nikada nije smatrala lijepom niti se u glumi oslanjala na svoj izgled. “Sjećam se jednog tipa kojem sam se jako sviđala. Bio je tako dosadan da sam naručila hamburger i jela ga na najgori mogući način, poput svinje, mislim da sam i podrignula. No njemu sam se sviđala još više. Bilo je užasno”, ispričala je.

Hodala s biseksualnim baletanom

Stajališta crkve počela je dovoditi u pitanje tek je zakoračila u filmsku industriju. Priznala je da se zaljubila u jednog biseksualnog baletana s kojim je nekoliko puta tjedno odlazila u gay klub. “Bila sam tako zaljubljena u njega da sam mislila da nema šanse da on ide u pakao. Moji prijatelji “ponovno rođeni kršćani” nisu odobravali tu vezu, bilo je to čudno”, prisjetila se.

Kad je imala 20 godina zaprosio ju je Michael Weatherly, 12 godina stariji kolega u kojega se zaljubila na snimanju filma Anđeo tame i s kojim je bila četiri godine u vezi. “Bila sam jako mlada kad smo počeli hodati, imala sam samo 18. Bila sam djevica. No znala sam da želim spavati s nekim kog volim, jer su mi svi rekli da im je prvo iskustvo bilo sranje”, rekla je. Jedno vrijeme uživala je u kratkim vezama i seksu na jednu noć, i to s raznim muškarcima.

Supruga upoznala na snimanju Fantastične četvorke

Sadašnjeg supruga, Casha Warrena, upoznala je 2004. godine, na snimanju Fantastične četvorke. Izjavila je da je to bila ljubav na prvi pogled, ali da su u početku bili samo prijatelji jer je ona bila u vezi. Vjenčali su četiri godine kasnije u tajnosti. Lijepa glumica poznata je po ulogama u filmovima Nikad se nisam poljubila, Honey, Sin City, Opasno plaventnilo, Fantastična četvorka i dr., a od 2012. snimila je samo jedan film, nastavak Sin Cityja. Njezina tvrtka The Honest Company bavi se prodajom kućanskih proizvoda i opreme za bebe. Jessica i njezin suprug Cash imaju troje djece – desetogodišnju Honor, sedmogodišnju Haven i desetomjesečnog Hayesa.