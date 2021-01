HOLIVUDSKA GLUMICA OTVORILA DUŠU: ‘Na terapije ću sigurno morati ići do kraja života. Pomažu mi i zahvalna sam na tome…’

Dakota je tijekom karantene sudjelovala u online tečajevima psihologije kako bi se lakše nosila sa svojim problemima

Američka glumica Dakota Johnson, zvijezda trilogije “Pedeset nijansi”, gostujući u showu svoje kolegice Drew Barrymore otkrila je da se od 14 godine bori s depresijom te da već godinama ide na psihoterapije. “Na terapije ću sigurno morati ići do kraja života, ali to je dobro jer zapravo nikada ne prestajemo učiti kako biti čovjek. Meni psihoterapije zbilja pomažu i zahvalna sam na tome. Sretna sam i što me okružuju ljudi koji me potiču da govorim o svojim problemima i da se otvorim”, kazala je Dakota koja je tijekom karantene sudjelovala u online tečajevima psihologije kako bi se lakše nosila sa svojim problemima.

Dakota ovih dana promovira svoj novi film “Our Friend” u kojemu glume Casey Affleck i Jason Segel. Glumica je mnoge nasmijala kad je otkrila da se koristila imenom Georgea Clooneyja kako bi si osigurala rezervacije u restoranima. No, Clooneyju to nije smetalo.

“Javio mi se i rekao: ‘Čuo sam što si napravila’, a ja sam pomislila: ‘O moj Bože!’… No bio je totalno cool’, ispričala je Dakota.

Glumica je već neko vrijeme u vezi s glazbenikom Chrisom Martinom, frontmenom benda Coldplay i bivšim suprugom Gwyneth Paltrow. Par je nedavno počeo živjeti u svom novom domu u Malibuu koju su kupili u listopadu za 12.5 milijuna dolara.