Siniša je široke bermude iskombinirao s košuljom i lakiranim čizmama dr. Martens, a kombinaciju je zaokružio šeširom

Holivudsku glumicu Chloe Sevigny (46) i njezinog dečka Sinišu Mačkovića (39) fotografi su snimili u šetnji njujorškom četvrti Soho sa sinom Vanjom. Siniša vuče korijene iz Zaprešića, a u New Yorku je direktor galerije Karma Art u kojoj se mogu pronaći djela umjetnika poput Alexa De Cortea, Hennija Alftana i Woodyja De Othella čije se cijene kreću od 10 do 200 tisuća dolara, piše magazin The Art Newspaper.

Siniša je u šetnji privlačio poglede neobičnim modnim odabirom. Naime, široke bermude iskombinirao je s košuljom i lakiranim čizmama dr. Martens, a kombinaciju je zaokružio šeširom. Njegova partnerica se pak odlučila za rokerski outfit.

Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, Mačković je nedavno na svom Instagramu objavio fotografiju putovnice na kojoj se vidi da je rođen u Zagrebu, a kao mjesto tadašnjeg prebivališta naveo je Zaprešić.

