HITNA POMOĆ DOŠLA PO MILOJKA, MILIJANA IZVAN SEBE: Odbija piti i jesti, zdravlje mu se dramatično pogoršalo

U vili u kojoj se snima srpski reality ‘Parovi’ pojavili su se novi problemi

Zdravlje Milojka Božića (74) iz dana u dan sve je lošije, a sada je počeo štrajkati i glađu. Naime, nevjera njegove supruge Milijane (21) toliko ga je pogodila da je izgubio apetit pa je morala intervenirati hitna pomoć. Liječnici i medicinsko osoblje stalno su prisutni u vili u kojoj se snima reality “Parovi”.

Nesuglasice

“Molim te, jedi”, plakala je Milijana. “Neću, hoću otići i hoću da me nema”, rekao je Milojko.

“Molim te, pojedi nešto. Znaš da je liječnik rekao da se ne smiješ uzrujavati.

Prošli put si poplavio. Kako ne razumiješ…”, govorila je Milijana. “Ne mogu razumjeti, zar se ti ne možeš kloniti Žapca? Što će ti on? Vidiš kakav je? Odvratan je. Što te on ima grliti, kakva si to žena?”, odgovorio joj je. “Isto kao i kakav si ti muž”, rekla je Milijana. Milojku je zatim pozlilo pa su pozvali hitnu pomoć koja je cijelo vrijeme bila u vili. Naime, svi se pribojavaju da će se Milojku nešto dogoditi.

