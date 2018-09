HAUSER SA ZGODNOM DJEVOJKOM OTPJEVAO ROZGINU PJESMU, FANOVI LJUTITI: ‘Nimalo džentlmenski’

Obožavatelje je izbor pjesme veoma iznenadio pa su ga mnogi napali da nema poštovanja prema pjevačici s kojom je bio zaručen

Stjepan Hauser je potaknuo veliku raspravu kada je na Instagramu objavio video u kojem s atraktivnom plavokosom djevojkom pjeva pjesmu ni manje ni više nego svoje bivše zaručnice – Jelene Rozge.

Violončelist je dosad objavio već nekoliko videa u kojima pjeva s istom djevojkom, no to su bile pjesme nedavno preminulog Olivera Dragojevića. No, Stjepan je sada pitao svoje pratitelje koju bi pjesmu htjeli čuti u njihovoj izvedbi i odluka je pala da to bude Rozgina Oprosti Mala.

No, taj je njegov potez izazvao lavinu kritika, u kojima mu pratitelji mahom poručuju da se nije ponio nimalo džentlmenski.

“Mala ti i je bila najbolja, pa ti pivaj, kuku lele nema više Jele”, “Sad si siguran da će mediji pisat o tebi… jadan si”, “Rozga žena svemir izumila za ovakve pokušaje od žena. Što se Stjepana tiče, nenadje*iva je šteta kad jedan bezgraničan talent kojeg čovjek može slušat 24/7, praćen tako oku ugodnom pojavom na koju žene, a bo’me i muškarci malte ne svršavaju, nikad ne preraste fazu puberteta u potpunosti. Mislim si je*emu mater pa daj malo manira, malo poštovanja za nekoga s kim si nekada dijelio krevet. Bezveze”, neki su od komentara Hauserovih pratitelja.

Na kraju se ispričao

Te su riječi nagnale člana 2Cellosa da objasni kako nije želio uvrijediti bivšu partnericu.

“Želim ovim putem svima razjasniti neke stvari jer je očigledno došlo do velikog nesporazuma. Čini mi se da mnogi od Vas nisu vidjeli moju prijašnju objavu.U prethodnoj objavi, htio sam malo razveseliti sve Vas koji ste me podržali u pjevanju, te sam Vas upitao da u komentarima napišete pjesmu koju želite najviše čuti…najviše likeova dobila je upravo pjesma Oprosti Mala u izvedbi Jelene Rozge. Nisam imao ni u jednom trenutku namjeru izrugivanja ili išta negativno, već dapače, osobno smatram da je pjesma prekrasna i htio sam iskazati poštovanje prema svima koji su izglasali upravo tu pjesmu. Posebno smo se potrudili da nikako ne uvrijedimo ni pjevačicu, a ni da iznevjerimo Vas, što se vidi u načinu kako smo interpretirali samu pjesmu. Širimo ljubav i pozitivu, a ne mržnju”, napisao je Hauser.