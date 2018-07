HARRY I MEGHAN SELE U NOVI DOM? Kraljica im je poklonila kontroverznu kuću koju su obilježili skandali

Izgrađena je davne 1831. godine kao kuća za kraljicu Adelaide

Nekad je to bio dom ljubavnika princeze Margaret, kapetana Petera Townsenda. Sada je kuća, smještena u srcu Windsora spremna za vojvodu i vojvotkinju od Sussexa. Prema izvoru, kraljica Elizabeta II ponudila je imanje na poklon nedavno vjenčanima princu Harryju i Meghan Markle. Izvor također tvrdi da je par već razgledao kuću, da im se svidjela i da će se uskoro u nju useliti. Iz Kensigtonkse palače nisu željeli ništa komentirati.

Izgrađena davne 1831. godine kao kuća za kraljicu Adelaide, dosad je pitoreskna građevina bila dom kraljevskim dostojanstvenicima i dvorjanima, no najpoznatiji je stanar do danas ostao fatalni kapetan Townsend, koji je u njoj živio sa suprugom Rosie Marchioness Camden do njihova razvoda 1952., nakon što se otkrila spomenuta afera s princezom. Kuća Adelaide potpuno je renovirana 2015.