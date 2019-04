HANU JE JEDNO PITANJE JAKO POGODILO PA JE BRIZNULA U PLAČ: ‘Kako nam mogu ovo raditi, lažu’

Hana nije dobro podnijela to što je većina izglasala da su ona i Goran najnekompatibilniji od svih parova u kući

Parovi iz showa “Superpar” morali su se izjasniti tko je najuredniji, tko najljepši, a tko najmanje kompatibilan par. Posljednje pitanje izazvalo je burne reakcije, a najviše glasova dobili su Hana i Goran. Nju je to, naime, prilično pogodilo.

“Goran je pametan i načitan čovjek, jako je smiren, razmišlja stalno, a Hana lupa vratima konstantno, non stop”, rekla je Jana te dodala da je Hana princeza i da si ona i Goran ne pašu. “Zaboljelo me to da kažu da smo mi nekompatibilni, dok ostali parovi koji se psuju i vrijeđaju te nemaju poštovanja ni grama su navodno kompatibilni”, rekla je Hana.

Slomila se

I sam Goran je napisao svoje i Hanino ime, no rekao je da je to učinio jer je znao da tako misli većina. “Ja znam po kom se najviše pljuje u kući, ja sam išla na ono što većina misli. Da nisam kompatibilna sa svojim partnerom ja ne bih bila s njim”, rekla je Hana. Nakon testa izgubila je kontrolu nad emocijama pa se zaletjela do Goran i jecala. “Kako ovo mogu raditi, lažu”, rekla je. “Cijeli svijet može biti protiv nas, ali ako se mi držimo, ne mogu nam ništa, bebo”, rekao joj je on.

Hana nije najbolje podnijela ni to što je izglasano da je Tina najzgodnija žena u kući. Hana je, kao i većina žena, napisala svoje ime, a rekla je da je to napravila jer zna što se komentiralo u kući.