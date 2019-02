HANU HADŽIAVDAGIĆ NAPALI ZBOG OVE SEKSI CRNKE: ‘Fuj, reklamiraš zločinačko dijete! Ćaća joj je klao muslimane i Hrvate’

View this post on Instagram

زيلجكو رازناتوفيتش، المعروف ب "اركان" وهو من اشرس واقسى مجرمي الحرب الصربيين، والذي كان مسؤول عن اباده قرى المسلمين في البوسنه. قتل عام ٢٠٠٠ في فندق في بلغراد. Željko Ražnatović, AKA "Arkan." He was one of the most ruthless Serbian war criminals, responsible for razing the villages of Bosnian muslims to the ground. #history #تاريخ #historylovin #arkan #zeljkoraznatovic