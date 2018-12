HANA IZGUBILA GORANA I OKRENULA NOVI LIST: Nakon ‘Gospodina Savršenog’ posvetila se novoj ljubavi

Hanu ćemo nakon “Gospodina Savršenog” ponovno gledati na malim ekranima, u njezinom prvom “make up” serijalu

Iako je bila jedna od favoritkinja za pobjedu u showu “Gospodin Savršeni”, Hana Rodić ipak nije osvojila Goranovo srce. No, izgleda da atraktivna 21-godišnjakinja zbog toga nije dugo patila. Naime, Hana kreće sa snimanjem svog prvog showa, “Hana Make Up Queen” serijala koji će se od danas prikazivati na RTLplayu, prenosi RTL. “Još kao dijete osjećala sam ljubav prema modi i make upu. Završila sam Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, rano sam se počela šminkati i uz to sam se bavila modelingom”, rekla je za RTL.

Riječ je o serijalu u kojemu će Hana gledateljima pokazati koje su joj “make up” kombinacije omiljene, a otkrit će im i neke trikove.