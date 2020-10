HANA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ U GODINU DANA SKINULA JE ČAK 65 KILOGRAMA: ‘Mario Mlinarić nije me prepoznao…’

View this post on Instagram

Znaš koja je definicija dobrog feelinga? Dok te @mariomlinaric posjeti za rođendan, a ti ga dočekaš 65 kila lakša pa autom 'ladno prođe pored tebe jer te ne prepozna! 😊 Zabave, smijeha i dobre vibracije nije nedostajalo, a ovaj put zamijenili smo uloge – došao mi je na posao i ja sam ga uživo u eteru 'rešetala' s pitanjima, no njemu to nije ni upola teško palo koliko je meni nekad bilo teško držati plank 😂 Donio mi je i hrrrrrpu MM Trening odjeće tako da se više ne mogu žaliti da 'nemam kaj obući' 😂 P.s – Kaj kažete o ideji da za rođendane umjesto slatkiša poklanjamo proteine? 🤤😍