HANA I GORAN USELILI ZAJEDNO: ‘On pere suđe, a ja kuham, ali znamo se i posvađati’

Hana tvrdi da se osamostalila već s 15 godina jer su joj roditelji radili pa je briga oko kućanskih poslova pala na nju

Nakon što su potvrdili da su u vezi, Hana Rodić i Goran Jurenec započeli su zajednički život u Zagrebu. Iako on povremeno odlazi u Njemačku zbog poslovnih obaveza, Hana tvrdi da provode mnogo vremena zajedno. “Dosta se dobro slažemo. Često jedemo vani jer ne želimo gubiti vrijeme, svaki dan pokušavamo što više toga napraviti zajedno. Izlazimo u kino, volimo šetati, upoznala sam ga s nekim prijateljima, on mene sa svojima koji žive u Zagrebu. Kad ja kuham kod kuće, on opere suđe. Zavalimo se na kauč, upalimo Netflix… Lako rasporedimo sve zadatke”, rekla je za 24sata.

Hana priznaje da se vrlo rano osamostalila jer su joj roditelji radili pa je brigu oko kućanskih obaveza preuzela ona. “Sa 18 godina počela sam živjeti s dečkom i tada su mi sve te vještine koristile. Kuham, čistim, perem i peglam, ali to nisam željela otkriti u “Gospodinu Savršenom”. Muškarac koji traži ljubav ne traži spremačicu. Traži ženu. Nisam htjela pokazati sve svoje adute pred kamerama, niti ostaviti dojam da sam očajna udavača”, poručila je.

Hana ne skriva da se ona i Goran znaju posvađati, no tvrdi da sve nesuglasice riješe razgovorom. “Drago nam je što imamo otvoren odnos jer znamo da u vezi bez svađa netko mora lagati. Ne postoji savršena veza. Rekla bih da je naša jako dobra, ali postoje i rasprave, a sve je to dio upoznavanja”, rekla je.

Priznala je da bi voljela biti mlada majka, ali zasad joj se, kako tvrdi, nigdje ne žuri. “Prije toga moramo se dobro upoznati i nauživati jedno u drugome, a ne srljati u brak”, zaključila je.