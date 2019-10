HANA I GORAN NA INSTAGRAMU OBJAVILI SRETNU VIJEST: ‘Ponosni smo što je napokon došao taj dan’

View this post on Instagram

Ponosni smo što je napokon došao taj dan da vam možemo predstaviti @hxg_official . Već danas u 15h možete naručiti svoj parfem! Uskoro vas očekuje još puno toga! S ljubavlju, HXG! #hxg #luxury #brand #couple #parfume #hanarodic #goranjurenac #soon @i_am_perfumer @croatian_perfume_house